Tumore alla mammella, focus sulla malattia Her2-low

BARI – La Società Americana di Oncologia Clinica e la Società Europea di Oncologia Medica fanno sistema contro il tumore alla mammella nella prima edizione del focus sulla malattia Her2-low. Il convegno si è reso necessario a pochi mesi dall’approvazione dell’Aifa – l’agenzia italiana del farmaco – dell’utilizzo in seconda linea dell’anticorpo coniugato nei casi di tumore al seno metastatico con bassa espressione del recettore Her2. Così la malattia potrà essere controllata più efficacemente nel lungo periodo. Di questo si è parlato a Bari nel convegno “Tumore della mammella: update from Asco-Esmo” che ha visto insieme le tre principali realtà del territorio in materia di Breast Unit

