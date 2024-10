Sicurezza, intelligenza artificiale e prevenzione nel convegno Fim Cisl

BARI – Il settore metalmeccanico sta attraversando una fase di trasformazione profonda, trainata da fattori come il cambiamento tecnologico, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. Questi elementi stanno rivoluzionando i processi produttivi, migliorando l’efficienza operativa, ma portando con sé anche nuove sfide sul fronte della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La digitalizzazione consente l’adozione di sistemi avanzati di monitoraggio e gestione, come l’Internet of Things e il machine learning, che permettono di raccogliere e analizzare dati in tempo reale. Questo non solo migliora la precisione e l’efficienza delle operazioni, ma aiuta a prevenire guasti e incidenti, riducendo i rischi legati alla sicurezza sul lavoro. Di questo si è parlato nel corso di un incontro organizzato dalla Fim Cisl Puglia incentrato sui temi del cambiamento, della prevenzione, della salute e sicurezza, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale nel settore metalmeccanico.

