LUCERA- Sono 42 le sentenze emesse nei confronti di una 43enne di Lucera condannata per truffa: dovrà scontare 26 anni in carcere per cumulo pene e pagare una multa di 8.150 euro.

La polizia di Stato, in particolare il personale del commissariato di Lucera, ha eseguito un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della procura generale della Repubblica di Bari, a carico di una donna di 43 anni condannata, con sentenza definitiva, per aver reiteratamente commesso il reato di truffa.

Nello specifico, la donna è stata ritenuta responsabile dei fatti di reato acclarati nell’ambito di 42 sentenze di condanna, emesse dai tribunali di diverse circoscrizioni, per le quali si è proceduto a un cumulo delle pene, la cui somma ammonta a anni 26, mesi 8 e giorni 2 di reclusione ed euro 8.150 di multa.

La donna che scontava dal 2015 la condanna agli arresti domiciliari poiché madre di un bambino di età inferiore a 10 anni, è stata condotta in carcere dalla polizia di Stato per espiare i restanti anni della pena.