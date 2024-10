Troppo Catania per l’Altamura, in mezzora gli etnei vincono 2-0

Al “Massimino” l’Altamura non ha scampo, il Catania risolve la questione in mezzora e regala ai quasi 18mila presenti un 2-0 senza troppi patemi. I murgiani ci provano subito prima di andare in bambola, al 4’ il piazzato di Dipinto viene pericolosamente deviato, la sfera sfiora il secondo palo. La squadra di Toscano viene fuori, ed è letale, prima in contropiede al 6’, quando Pane sventa tutto su Carpani a tu per tu, ma anche al 13’ con la conclusione in controbalzo di Castellini. Al 21’ Pane respinge ancora, questa volta con i pugni, il tentativo ravvicinato di un Carpani indemoniato che, dopo un paio di minuti, però ha la meglio: il muro biancorosso crolla al 24’, il portiere pugliese sempre protagonista con la parata su Stoppa ma incolpevole sulla gran botta di Carpani, esplode il “Massimino”. L’uno-due è micidiale e si concretizza alla mezzora, quando Jimenez recupera, forse con un fallo su Gigliotti, forse no, un pallone che diventerà sanguinoso sui piedi di Inglese, lesto a firmare il definitivo 2-0, terza rete stagionale per lui.

Di qui è solo gestione degli etnei. Nella ripresa l’Altamura prova a fraseggiare ma senza troppe soluzioni, il Catania recupera le energie della grande mezzora iniziale e addormenta la partita. Al 67’ ci prova Franco con una pericolosa conclusione, Adamonis chiamato a sporcarsi i guantoni, è la più grande occasione della gara per i murgiani. All’80’ Leonetti sguscia tra le maglie rossazzurre, intervento decisivo di Castellini. Un altro tentativo balistico di Franco, a pochi secondi dal triplice fischio, sancisce la sesta sconfitta stagionale dell’Altamura, il Catania mette alle spalle la penalizzazione, ma soprattutto mette ulteriore pressione alle rivali nella lotta al vertice con la terza vittoria consecutiva.

CAT 2-0 ALT

Catania (3-4-1-2): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro (VC), Castellini (C); Guglielmotti (62′ Raimo), Verna, Carpani (83′ Quaini), Anastasio; Jimenez (73′ Luperini); Stoppa (71′ D’Andrea), Inglese (73′ Montalto). All. Toscano.

Team Altamura (3-4-2-1): Pane; De Santis, Gigliotti (C) (85′ Simone), Siletti; Mane, Rolando (VC) (60′ Acampa), Franco, Dipinto, Rolando (60′ Acampa); Peschetola (45′ D’Amico), Leonetti; Molinaro (45′ Sabbatani, 60′ Minesso). All. Di D0nato.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Marcatori: 24′ Carpani (C), 31′ Inglese (C).

Ammoniti: Peschetola (A), De Santis (A), Montalto (C).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author