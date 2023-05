Trinitapoli: Minacce e botte, padre esasperato denuncia figlio

Un uomo di 44 anni di Trinitapoli (BAT) è stato arrestato dai carabinieri per estorsione e maltrattamenti ai danni del padre, ultrasettantenne.

È stato proprio il padre, un pensionato, a denunciare il figlio alle autorità e a raccontare i comportamenti violenti del figlio che sarebbero iniziati lo scorso febbraio dopo essere uscito dal carcere, dove aveva scontato una pena per altri reati.

Secondo quanto riferito, le aggressioni sarebbero continuate per tutto il mese di marzo con minacce, spintoni e qualche schiaffo per convincere il padre a consegnargli del denaro che sarebbe stato poi utilizzato per l’acquisto di alcolici e droga.

Il pensionato, stanco e spaventato, dopo aver dato alcune centinaia di euro al figlio, si è recato alla caserma dei Carabinieri per chiedere aiuto. Il 44enne è tornato in carcere.

