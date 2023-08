Trinitapoli, La Fabbrica del Futuro contro le accuse post-commissariamento

TRINITAPOLI – Trinitapoli ha una storia politica diversa da Manfredonia, Cerignola e Foggia. È questo il commento di Maria Grazia Iannella, presidente della Fabbrica del Futuro, dopo aver riscontrato alterazioni dei motivi che hanno portato al commissariamento del comune della BAT. Condizionamento e non infiltrazione mafiosa alla base dello scioglimento del consiglio comunale.

C’è una serenità da recuperare, in una comunità che attende adesso le elezioni amministrative del 2024 per tornare a gestire la propria vita politica. La strada è ancora lunga: costanti i rapporti con Questura e Prefettura della BAT, per monitorare con attenzione le evoluzioni del periodo di commissariamento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp