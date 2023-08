TARANTO – Atti di vandalismo senza fine nel Borgo umbertino di Taranto. Stavolta presa di mira Piazza Marconi, un’area sempre più spesso meta di coloro che amano il bivacco. L’ultimo episodio nella scorsa notte quando è stata data alle fiamme una panchina donata da una società privata ai cittadini tarantini, il rogo ha gravemente danneggiato la panchina, pare che l’incendio sia stato provocato dall’accensione di fuochi d’artificio, la panchina in legno veniva utilizzata dai cittadini più anziani della zona. L’ennesimo atto di inciviltà ripropone all’attenzione dell’opinione pubblica storica piazza tarantina che versa in condizioni di degrado e sporcizia, ogni giorno aumentano i rifiuti abbandonati dopo il bivacco. Sarebbero necessari maggiori controlli, questo episodio offre l’occasione per fare un nuovo appello al senso civico ed al rispetto dei beni pubblici, per il bene di tutti.

Immagini di Francesco Manfuso

Qui sotto il video dello stato in cui versa la piazza

