Tricase, spaccio: 37enne arrestato dopo tre mesi di indagini

I carabinieri hanno arrestato un 37enne salentino, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Lecce. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, avviate lo scorso ottobre, erano partite dal ritrovamento di 800 grammi di cocaina in una campagna di Tricase. La droga, confezionata in 3.900 dosi pronte per la vendita, era stata nascosta all’interno di un muretto a secco.

Grazie a pedinamenti e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti a identificare il presunto spacciatore, che ora si trova in carcere in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

