Tricase, era ai domiciliari ma spacciava droga: condotto in carcere

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato in flagranza di reato, un pregiudicato del luogo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi di contrasto all’illecita attività di spaccio, i Carabinieri, già da qualche tempo, hanno attenzionato l’abitazione del soggetto per il fondato sospetto che lo stesso, pur essendo agli arresti domiciliari, avesse presumibilmente un’attività di spaccio di stupefacenti.

Visto il continuo andirivieni di giovani, ieri sera i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile di Tricase hanno effettuato una perquisizione domiciliare e personale, rinvenendo nell’abitazione un contenitore in plastica con all’interno circa 70 grammi cocaina, 60 grammi di hashish e 65 grammi di marijuana. Inoltre sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 5000 euro in banconote di diverso taglio, presumibile provento di spaccio.

Dopo aver sottoposto a sequestro tutto quanto reperito, su disposizione del procuratore di turno della locale Procura della Repubblica, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

