Treviso: prof tarantino torna a scuola dopo 550 giorni, ma è licenziato

Si è presentato lunedì 23 settembre all’istituto scolastico dove era atteso da quasi tre anni, ma dopo 550 giorni di assenza non gli è stato nemmeno permesso di entrare. Il protagonista della vicenda è un docente di diritto, già licenziato per assenteismo. L’episodio è avvenuto in un istituto superiore di Treviso.

Il professore, un sessantenne della provincia di Taranto, non era praticamente mai stato visto in classe. Assunto a tempo indeterminato nel 2011, aveva accumulato oltre 550 giorni di assenze totali, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Durante il primo anno non si era mai presentato per motivi di aspettativa, mentre nei successivi due anni aveva alternato numerose assenze per malattia, spesso distribuite tra il lunedì e il sabato, oltre ad altre assenze ritenute “ingiustificate” dall’istituto.

Lunedì mattina il docente ha tentato di riprendere il suo posto in cattedra, ma è stato fermato all’ingresso. La scuola, avendo concluso l’iter procedurale necessario, aveva già formalizzato il licenziamento, approvato anche dall’Ufficio scolastico di Treviso.

