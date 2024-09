Trani: sparatoria in piazza della Repubblica, Scientifica sul posto

Sparatoria all’alba a Trani. Sul marciapiede di via Cavour sono state trovate tracce ematiche: la persona ferita dopo essere stata colpita presumibilmente in piazza della Repubblica sarebbe stata protetta da altri presenti e portata verso via Cavour, come testimoniamo le numerose tracce ematiche sul marciapiede. Il tratto di strada interessato – compreso tra piazza della Repubblica e via Cavour – è stato chiuso con nastro segnaletico. Sul posto gli uomini della Scientifica e la polizia di Stato per regolamentare il traffico. Da fonti investigative risulta che il ferimento sia avvenuto tra ragazzi. Uno si sarebbe recato spontaneamente al Pronto Soccorso senza il 118. È stata trovata anche un’Audi grigia abbandonata all’incrocio che sembrerebbe essere quella usata dai malviventi. Seguono aggiornamenti.

