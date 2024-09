Incendio in una casa di Bari vecchia: in salvo gli inquilini

BARI – Abitazione quasi completamente distrutta ieri sera in via Filioli nella città vecchia del capoluogo. Per cause ancora da accertare, l’appartamento sarebbe stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco e agenti della polizia locale per mettere in sicurezza la zona a quell’ora crocevia di baresi e turisti dato che ma strada è nelle vicinanze dell’Arco delle Meraviglie.

I pompieri hanno portato in salvo gli inquilini dell’appartamento mentre per due di loro sono state necessarie le cure mediche del 118 a causa di un malore per il fumo.

Nella casa era presente una bombola di gas che per fortuna non ha provocato conseguenze peggiori.

