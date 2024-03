Una passeggiata post pranzo, durante il pomeriggio di Pasqua, si è trasformata in un incubo per una famiglia tranese che ha peso le tracce di una bambina di nove anni. Probabilmente a causa di un momento di distrazione, la piccola si è allontanata dai suoi genitori percorrendo via Malcangi, a Trani, e sparendo di fatto dalla vista dei suoi parenti che hanno lanciato immediatamente l’allarme. Mentre passanti e residenti hanno dato supporto ai parenti nella ricerca, sono giunte sul posto anche due pattuglie della polizia municipale. Dalle 18:30 è stata pattugliata tutta la zona per il timore che fosse accaduto qualcosa di grave. Dopo circa un’ora la bimba è stata ritrovata in corso don Luigi Sturzo, mentre si dirigeva verso casa dei nonni in zona Pozzopiano, poiché non riusciva più a trovare la sua mamma e il suo papà. La preoccupazione dei genitori è culminata nell’abbraccio con la piccola subito dopo il suo ritrovamento.

