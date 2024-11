Trani, arrestato 50enne per sfruttamento della prostituzione

Grazie alla segnalazione arrivata attraverso la piattaforma online del commissariato di Polizia, un uomo di 50 anni, di Trani, è stato arrestato con l’accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Nel messaggio inviato alle forze dell’ordine, si faceva riferimento a un appartamento situato in una palazzina non lontana dal centro della città, dove una donna e un transessuale ricevevano clienti su appuntamento.

Le indagini, condotte per alcune settimane e supportate da appostamenti, hanno rivelato che l’indagato, già noto alle autorità per precedenti reati contro la persona e il patrimonio, non solo frequentava l’appartamento per incontri intimi, ma chiedeva ai due 50 euro al giorno. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, mentre l’abitazione è stata posta sotto sequestro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author