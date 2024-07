Tragedia sfiorata a Gallipoli: cede parte di una giostra

Tragedia sfiorata a Gallipoli, nella tarda serata di domenica. Una componente di una delle giostre situate nel luna park del lungomare Galileo Galilei ha ceduto, mentre era in funzione. Quattro gazzini, che erano a bordo in quel momento, sono rimasti feriti. Due, in particolare, di 9 e 14 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Si tratta di una giostra che si compone di seggiolini appesi a lunghe catene, che ruotano mentre gli occupanti devono tentare di prendere al volo il trofeo in palio, in questo caso un pallone, che permette di guadagnare un giro gratis. A cedere, a causa probabilmente dell’azione impropria di alcuni ragazzini, sarebbe stato il palo in ferro che regge il pallone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author