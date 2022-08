Ha fatto un volo di diversi metri un pensionato Barese, originario di Gioia del Colle, che stava pescando a Stintino (Sassari) in Sardegna: la tragedia si è consumata nella serata del 16 agosto intorno alle 22.

Pare che l’uomo, un pensionato di 74 anni, fosse impegnato nell’attività di pesca quando per cause in fase di accertamento, è scivolato giù per la scogliera di Stintino. La tragedia potrebbe aver avuto origine da un malore dell’uomo che è scivolato e ha fatto un volo di diversi di metri per poi schiantarsi sugli scogli.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Porto Torres, la Guardia costiera e i carabinieri. Raggiungere il punto in cui è precipitato il pensionato non è stato semplice. I pompieri sono arrivati con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto Torres ha inviato una motovedetta e una squadra a terra.

I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo dell’anziano intorno all’1 del 17 agosto, quindi dopo tre ore di lavoro. Stando ai primi accertamenti, il 74enne è morto sul colpo. La salma è stata poi imbarcata su una motovedetta per il trasferimento a terra.