Tragedia nelle acque di Margherita di Savoia: muore ragazzo di 16 anni, altri quattro giovani tratti in salvo

MARGHERITA DI SAVOIA – Tragedia nelle acque di Margherita di Savoia: un ragazzo di 16 anni è morto, in mattinata, all’altezza del Lido La Bussola, mentre sono stati tratti in salvo altri quattro ragazzi che si erano allontanati in mare, ricoverati presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta. Il gruppo di minori non accompagnati ed extracomunitari stava trascorrendo la giornata al mare con una cooperativa di Rionero in Vulture.

Sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera per effettuare le operazioni di salvataggio. Le condizioni più gravi, per i soccorritori del 118, sono apparse quelle del 16enne per il quale sono state compiute immediatamente le manovra di rianimazione, ma il ragazzo era già deceduto. Gli altri tre ragazzi sono stati ricoverati in ospedale e sono coscienti. I soccorsi immediati, attivati anche dalla Asl Bt, sono stati effettuati con le idromoto, le ambulanze provenienti da Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia e l’elisoccorso arrivato da Foggia.

Le indagini dei carabinieri permetteranno di chiarire la dinamica del tragico incidente che ha reso luttuosa la giornata al mare a Margherita di Savoia per i ragazzi della colonia estiva di Rionero in Vulture.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

