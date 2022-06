Traffico in tilt sulla Statale 16, D’Attis: “Intervenga Ministro Giovannini”

BRINDISI – Decisa presa di posizione del commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, in riferimento ai gravi disagi registrati sulla trafficata strada Statale 16 tra Bari e Brindisi. Traffico in tilt ed ore di fila. Il parlamentare azzurro definisve questa situazione “da terzo mondo e scandaloso. Un copione che si ripete ogni anno – prosegue D’Attis – e vorremmo capire cosa stia facendo il ministro Giovannini per risolvere: ad oggi, infatti, oltre a chilometri di comunicati stampa di annunci, non vediamo altro. Vogliamo quindi capire dal ministro e dall’Anas se ci siano interventi in programma e agiremo nelle sedi istituzionali opportune per accendere i riflettori su una questione gravissima che merita la massima attenzione”.