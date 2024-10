Tra manovra e campo largo

Roma – La traccia è scritta nel piano strutturale di bilancio in viaggio verso Bruxelles. Ma la famosa coperta è corta. La Premier, Meloni parla di manovra equilibrata e seria. Sul piano lavorativo si sta pensando di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Ma, le entrate ci devono pur essere e all’orizzonte si profila il taglio ai bonus casa e l’aumento delle accise del gasolio. Se la maggioranza è impegnata a far quadrare i conti le opposizioni sono a lavoro per trovare una quadra al loro progetto del campo largo. Anime e pensieri diversi che sulla carta provano a stare insieme. Conte lancia veti contro Renzi e il leader di Italia Viva non risparmia critiche ai pentastellati. Un clima di caos e nel mezzo ci sono Pd, Avs e + Europa

