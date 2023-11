Torricella: chiusura centro dialisi, l’appello del sindaco Turco

“Credo sia arrivato il momento di intervenire realmente per riaprire il centro dialisi di Torricella, punto di riferimento per i pazienti dializzati del versante orientale della provincia ionica. A nulla sono servite le tante riunioni istituzionali, le numerose audizioni presso la Regione Puglia e le diverse rassicurazioni ricevute dai vertici dell’Asl di Taranto nonché dai rappresentanti politici regionali. Solo rimbalzi di responsabilità, scaricabarile e inspiegabili ritardi nel voler risolvere definitivamente la vicenda che riguarda il centro dialisi di Torricella, nonostante l’interesse di due aziende pronte a riaprire la struttura. I nostri pazienti, purtroppo, ancora oggi sono costretti a recarsi verso gli ospedali di Taranto o Manduria, quest’ultimo già in forte difficoltà per via della carenza di personale”. Così il sindaco di Torricella, Francesco Turco.

“La situazione ora è diventata davvero intollerabile e le nostre comunità necessitano di risposte chiare e certe. Il servizio è sospeso da oltre due anni e al momento l’iter burocratico è fermo e non sappiamo nulla sul futuro degli otto posti rene assegnati alla sede di Torricella. Non possiamo più attendere altro tempo. Rivolgo un appello direttamente al presidente Emiliano per intervenire seriamente sul tema e ridare al nostro territorio semplicemente quello che gli spetta ovvero un livello di assistenza sanitaria adeguato. Noi continueremo la nostra battaglia in ogni sede al fianco dei nostri cittadini oltre che a sostegno delle associazioni degli emodializzati” ha concluso il primo cittadino Turco.

