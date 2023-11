Taranto, incendio in un negozio h24 a San Vito

TARANTO – Fuoco all’alba nella borgata di San Vito a Taranto. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle prime ore del mattino per spegnere un incendio che si era sviluppato all’interno di un negozio self H24 in Via San Vito. Le fiamme avevano avvolto due distributori automatici ed avevano raggiunto il deposito dell’esercizio commerciale, ingenti i danni provocati dal rogo alla struttura, distrutta anche una notevole quantità di merce. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto è servito per domare il fuoco e verificare la natura dell’incendio e le cause che lo hanno provocato.



About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp