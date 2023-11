Taranto: prime indicazioni anti-Sorrento

TARANTO – Importanti indicazioni nel test congiunto del Taranto contro il Manduria avuto luogo giovedì pomeriggio allo Iacovone B. Al di là del punteggio finale, 7-0 per i rossoblù, Capuano ha sperimentato diverse soluzioni in vista del match di domenica pomeriggio, a Potenza, contro il Sorrento. Risaputo che, all’appuntamento, mancheranno sia Antonini che Calvano, ragion per cui qualcosa inevitabilmente cambierà rispetto alle ultime uscite.

In difesa, la posizione centrale dovrebbe essere occupata da Riggio, presumibilmente affiancato da Heinz ed Enrici considerando il non perfetto stato di forma di De Santis. A centrocampo, dipende tutto da Bonetti che, nelle ultime gare, è tornato nei ranghi, seppur gradualmente: in caso di chance dal 1’, l’ex Juve affiancherebbe Zonta e Romano si sposterebbe sulla fascia destra di centrocampo, ruolo da lui già ricoperto in passato. Possibile almeno una rotazione in avanti anche se, favoriti, rimangono Kanoute, Cianci e Bifulco. Ma anche Orlando, giovedì pomeriggio autore di una doppietta, scalpita. Non ci saranno, per infortunio, Fabbro e Panico.

