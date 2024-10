BRINDISI – Armato di coltello, aveva minacciato il titolare del negozio per poi fuggire con parte dell’incasso, circa 200 euro in banconote. È stato però rintracciato poco dopo e arrestato dai carabinieri un 26enne di Torre Santa Susanna, ora ai domiciliari, con l’accusa di rapina aggravata. È accaduto nei giorni scorsi. L’arresto, in flagranza, è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana.

Torre Santa Susanna, rapina col coltello: arrestato 26enne

Qualche sera fa il giovane, con il volto travisato, ha fatto irruzione all’interno di un’attività commerciale e minacciando il titolare puntandogli contro un coltello, si è impossessato di una parte dell’incasso, circa 200,00 euro, per poi allontanarsi repentinamente a piedi per le vie le centro abitato. Le indagini avviate nell’immediatezza del fatto dopo la segnalazione al numero unico d’emergenza 112, che ha prontamente allertato le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio nella zona, hanno permesso di rintracciare il giovane che era ancora in possesso del coltello nonché degli abiti con cui aveva perpetrato la rapina; l’arma è stata sottoposta a sequestro. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

