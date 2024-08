Torre Santa Sabina, morte turista 20enne: forse un gioco finito in tragedia

CAROVIGNO – Una tragedia, nessun dubbio. Che, forse, si sarebbe potuta evitare. La Procura di Brindisi indaga sul decesso di Lorys Bellapianta, il giovane turista di Busto Arsizio morto sul lungomare di Torre Santa Sabina dopo essere stato sbalzato fuori dall’auto in marcia a causa dell’apertura accidentale di una delle portiere posteriori.

I fatti nella notte tra domenica e lunedì. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni l’auto su cui il ragazzo viaggiava insieme ad alcuni amici stava eseguendo alcune strane manovre. Poi, all’improvviso, lo sportello dell’Opel Corsa si è aperto e Lorys, sbalzato fuori, ha sbattuto la testa, morendo sul colpo. Aveva 20 anni.

Il giovane si trovava in puglia per trascorrere le vacanze con gli amici. È possibile che il gruppetto stesse “giocando” in strada, senza valutarne i rischi. Poco dopo le tre di mattina, in via Basento, di fronte allo Scoglio del Cavallo, il dramma. L’auto, una Opel Corsa, è stata sequestrata. La salma del ragazzo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa che venga eseguita l’autopsia.

Turista morto, il cordoglio del Comune di Busto Arsizio

Intanto, il Comune di Busto Arsizio esprime il suo cordoglio dopo la notizia della morte del giovane. Lorys Bellapianta avrebbe compiuto 20 anni a dicembre e la sua famiglia aveva subito un altro lutto due settimane fa con la scomparsa del padre, Luigi Bellapianta, colpito da una grave malattia. Luigi e la moglie Raffaella – riporta la redazione lombarda di Ansa – si erano sposati prima della pandemia e la cerimonia era stata presieduta dalla vicesindaca di Busto, Manuela Maffioli: “Con il sindaco Emanuele Antonelli, anche a nome dell’amministrazione comunale, ci stringiamo alla nostra concittadina Raffaella, ferita così spietatamente in pocoì tempo come moglie e madre e abbracciamo con lei il piccolo Devis (fratello di Lorys). L’amministrazione è e sarà vicino alla famiglia in questo terribile momento per ogni supporto possibile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author