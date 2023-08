Torre Canne: Persona scomparsa in mare, attivate le ricerche

È stata vista nuotare tra le onde finona quando non è stata persa di vista. È accaduto in mattinata a Torre Canne. Così sono state attivate le ricerche in mare che vedono impegnati tutti i soggetti preposti, compresi i vigili del fuoco che sono giunti sul posto per ispezionare la zona dall’alto con un elicottero, con i sommozzatori, coordinati dal mezzo Ucl a terra, e con un gommone con a bordo una squadra di Ostuni. Non sono note le generalità della persona in difficoltà.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp