Francavilla Fontana, arriva la “stretta” della polizia locale contro i tavolini selvaggi

La Po­li­zia locale ha in­flit­to 7 sanzioni su 15 esercizi pubblici controllati e riguardano l’occupazione abusiva dello spa­zio pub­bli­co vicino alla pro­pria attività in to­ta­le as­sen­za del­le pre­scrit­te autorizzazioni op­pu­re am­plia­ta in maniera arbitraria. “I con­trol­li – fa sapere il comandante Antonio Cito – non si fermeranno e proseguiranno in altre zone della città”. Per l’assessore Sergio Tatarano “i controlli costituiscono un onere a cui non ci si può sottrarre soprattutto al fine di garantire organicità alle politiche di mobilità su cui l’amministrazione sta profondendo massimo impegno”.

