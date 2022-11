Torneo di Halloween, festa del calcio giovanile con il progetto Bari Generation

BARI – Venti squadre in campo per quella che, a tutto tondo, è stata la festa del calcio giovanile biancorosso. Il secondo torneo di Halloween, sui campi dell’Olimpic Center, alla fine ha confermato che, correre dietro ad un pallone, è sempre il momento più felice ed aggregante per i ragazzi. Quelli impegnati in questa competizione, sotto l’egida del Bari Generation, appartengono alla categoria “Pulcini”.

