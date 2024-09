Tonfo Soccer Trani, il San Severo sbanca il “Poli”

I dragoni non riescono a raccogliere i primi tre punti stagionali, il San Severo espugna il “Poli” per 2-0. Gli ospiti vanno in vantaggio al 7’ e i dragoni tentano di trovare il gol del pari per tutto il match, senza però mai riuscirci, e venendo definitivamente puniti al 96’ in contropiede. Sfortunato quindi l’esordio “casalingo” davanti a un folto pubblico di tranesi che hanno preso d’assalto la tribuna del “Poli”, occupando praticamente tutti i posti disponibili in tribuna.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO Inizio di gara sottotono dei dragoni che al 7’ subiscono il vantaggio ospite: nella mischia dopo il corner riesce a prevalere Bonabitacola che da pochi metri firma la rete dell’1-0. Prima frazione di gioco inconsistente della Soccer Trani che assalta la metà campo avversaria, senza mai riuscire a impensierire la difesa ospite, e soprattutto lasciando spazio a due pericolosi contropiedi da parte dei sanseverini chiusi perfettamente da Di Savino. A due minuti dal termine dei primi 45 minuti, il San Severo va vicinissimo al gol del raddoppio con Loconte che tenta una botta potente da fuori area che va di poco al lato.

SECONDO TEMPO I dragoni partono forte con Dell’Oglio che al 47’ prova la conclusione a giro senza centrare lo specchio della porta. Al 51’ ci prova Precchiazzi con una girata di testa, ma anche lui non riesce a far male alla difesa giallorossa. Al 55’ Beroshvili s’inserisce in area e tenta una botta potente sotto l’incrocio, ma la sfera si alza di poco sopra la traversa. L’occasione più ghiotta per i dragoni arriva al 62’: Amoruso lancia Tedone, che sbuca dietro la difesa e a tu per tu con Drame spreca clamorosamente, mettendola di pochissimo fuori. L’ultima occasione di marca tranese arriva all’89’: Precchiazzi lancia disperatamente verso l’area di rigore trovando Elia che sul secondo palo colpisce di testa spedendo la palla all’esterno della rete. Al 96’ il San Severo trova la rete del 2-0 in contropiede con Ferlino.

