Serie D, Barbiero: ‘A metà stagione verifiche su pagamento tesserati’

Antenna Sud è presente a Roma all’Assemblea Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti. Diverse le novità presentate. Tra queste, come annunciato dal coordinatore nazionale del Dipartimento Interregionale l’introduzione di nuovi controlli durante il campionato di Serie D per evitare nuovi ‘casi Pistoiese’ (società che si ritiró dallo scorso campionato a tre giornate dal termine). Queste le parole di Barbiero: ‘Per evitare un altro caso Pistoiese, abbiamo deciso di creare uno step intermedio per verificare lo stato di salute delle società. Questo non significa che vogliamo vessare i club ma dobbiamo garantire la regolarità dei campionati. Più volte ci arrivano denunce di club che accusano altri club di non pagare i propri tesserati. In questo modo, con questi nuovi controlli, a metà stagione, effettueremo delle verifiche. Per questo invito tutti a prestare la massima intenzione a quando si sottoscrivono contratti con i calciatori, soprattutto sui rapporti pluriennali perché ci sono state diverse società che poi non erano nelle condizioni di sostenere i costi del secondo anno’.

