Tiro a segno, Europei: il brindisino Monna oro nella pistola 10m

Paolo Monna trionfa ai campionati Europei di tiro a segno in corso di svolgimento a Gyor, in Ungheria. Il 25enne brindisino ha conquistato il titolo continentale di pistola a 10 metri uomini e la carta olimpica per Parigi 2024.

Dopo aver rischiato di uscire nei turni eliminatori, Paolo ha tirato fuori dal cilindro la finale perfetta in un contest con 6 tiratori su 8 a caccia del pass olimpico. In testa sin dai primi 10 colpi, ha superato agevolmente le eliminatorie presentandosi al gran finale in compagnia dello slovacco Juraj Tuzinsky e del tedesco Robin Walter.

Nonostante un 9.4 e un 9.3 al 21° e 22° colpo, peraltro sufficienti per eliminare Walter, il tiratore pugliese non si è perso d’animo dinanzi alla regolarità di Tuzinsky, giunto allo scoglio degli ultimi due colpi con un’importante dote di 1.8 punti sull’azzurro. E’ a questo punto che Paolo Monna ha tirato fuori talento e nervi saldi: il 10.5 al 23° colpo ha messo pressione allo slovacco (9.5), definitivamente capitolato nel decisivo ultimo tiro, 10.3 per Monna e 9.3 per Tuzinsky.

Al boato del pubblico è seguita la grafica: Monna 239.9, Tuzinsky 239.8. E’ trionfo azzurro per appena un decimo di punto, la prima medaglia d’oro di questi Europei.

“È stata una gara meravigliosa e un’emozione pazzesca – ha affermato al termine della gara Costantino Vespasiano, Presidente della Uits -, una gara tirata fino all’ultimo colpo, sempre con il cuore in gola. Paolo è partito alla grande, poi ha avuto un attimo di incertezza ma alla fine si e’ ripreso alla grande”.

