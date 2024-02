Lotta, Tiziano Monopoli vince tra gli U17 e vola in azzurro

Domenica 25 febbraio, al PalaPellicone di Ostia Lido (RM) si sono disputati i Campionati Italiani Under 17 di lotta: Tiziano Monopoli, atleta del Cus Bari ancora U15, ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria 45 kg lotta greco romana, ottenendo l’accesso al ritiro della nazionale U17.

Guidato dai tecnici Sergio Armenise e Francesco Costantino, con alle spalle tanti anni di esperienza internazionale, Monopoli si è distinto fra i numerosi atleti che hanno partecipato, senza perdere nemmeno un punto tecnico e vincendo tutti gli incontri per superiorità tecnica, tranne uno per 7-1.

“Siamo felicissimi di questo risultato che evidenzia la maturità atletica di un ragazzo che si allena costantemente senza mai lamentarsi. È il frutto di un ottimo lavoro condotto ormai da 3 anni”, ha affermato Armenise.

A seguito dei risultati ottenuti, come tutti i vincitori di categoria, Monopoli raggiungerà il raduno della nazionale mercoledì 28 febbraio. Durante questo il periodo in azzurro saranno selezionati i partecipanti per il campionato europeo che si svolgeranno in Romania, a Bucarest.

“La convocazione in nazionale per me è un traguardo – ha commentato Tiziano Monopoli -. Sono molto felice di averlo raggiunto e spero che sia la prima di una lunga serie”.

Nel frattempo, i tecnici del Cus Bari si apprestano a portare gli atleti biancorossi ai campionati nazionali di lotta U15.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author