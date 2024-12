Tir in fiamme sulla 379, carico speciale perso sulla Sp53: gli interventi

BRINDISI – Un autoarticolato in fiamme all’altezza di Torre Canne, un tir per il trasporto speciale che ha perso il suo pesante carico a Francavilla Fontana. Incidenti diversi in posti diversi nella mattinata di oggi, con due camion, loro malgrado, protagonisti sulle strade del brindisino.

Sulla Statale 379, poco prima di mezzogiorno, ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, un tir che trasportava delle cisterne di vino. Sul posto, i vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme. La circolazione ha subito forti disagi, con la chiusura delle due corsie anche per questioni di sicurezza e scarsa visibilità causata dal fumo.

In agro di Francavilla, sulla strada provinciale per Sava, un mezzo per il trasporto speciale ha rovesciato il suo carico in strada, ovvero delle lastre in cemento armato. Per fortuna, nessuno si è fatto male. Sul posto, per gli accertamenti del caso e controllare la viabilità, gli agenti del comando di polizia locale della Città degli Imperiali.

