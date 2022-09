L’incontro di calcio Taranto-Foggia, valido per la 6a Giornata del Girone C della Serie C, in programma sabato 1 ottobre allo stadio “Iacovone’ (17.30), è caratterizzato da elevati profili di rischio, pertanto in sede di GOS sono state stabilite le seguenti misure organizzative:

✓ vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Foggia, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S., esclusivamente per il settore “ospiti” e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del “Calcio Foggia 1920 “;

✓ implementazione del servizio di stewarding;

✓ rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

I biglietti a disposizione dei tifosi foggiani sono 250, esclusivamente per il settore ospiti al costo di 9 euro + diritti di prevendita. I tagliandi possono essere acquistati esclusivamente presso il punto vendita Service.com di Viale Ofanto 357/359/361, a Foggia (0881 687272). Non sarà possibile acquistare i tagliandi online. La prevendita resterà aperta fino alle 19.00 di venerdì 30 settembre. Il derby dello Iacovone tra Taranto e Foggia sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud sul canale 14 del digitale terrestre.