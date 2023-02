‘Tessere gonfiate di Articolo 1 Grottaglie al Congresso Pd’

“E’ stata consegnata al Segretario cittadino, Francesco Montedoro, l’anagrafe degli aventi diritto a partecipare al Congresso del Circolo per il rinnovo degli organi statutari del Partito Democratico. Da questa anagrafe risulterebbe un abnorme e anomalo numero di iscritti di Articolo 1 Grottaglie abilitati a partecipare al Congresso del Pd”. Lo scrive, in una nota, il Partito Democratico di Grottaglie.

“E’ stato constatato che Art. 1 Grottaglie ha presentato una lista di 134 persone iscritte a Grottaglie la quale è del tutto sospetta – prosegue la nota –. Un numero spropositato che ci ha subito insospettito viste le proporzioni con gli iscritti totali di tutta la provincia pari a 312 ed in base al dato storico del Circolo Art. 1 Grottaglie di 30/40 iscritti”.

“Approfondendo tale circostanza abbiamo scoperto che diversi cittadini presenti in quella lista lo sono a loro insaputa, non avendo mai sottoscritto alcuna adesione ad Art. 1 negli ultimi anni – continua il Partito Democratico di Grottaglie -. Sulla base di ciò sono stati presentati alcuni ricorsi alle Commissioni per il Congresso nazionale, regionale e provinciale per chiedere l’annullamento di quella anagrafe”.

“Un circostanza davvero incresciosa, fatta ad hoc per condizionare dall’esterno la normale vita politica del Circolo locale da parte di inaccettabili sultanati locali e combriccole di “amici” che nulla hanno di politico e di democratico – si legge –. Non si è mai vista una roba del genere nel nostro Circolo e ci duole constatare la presenza di questi tesseramenti gonfiati che allontanano la gente dalla politica, soprattutto di Sinistra”

“Attenderemo con fiducia l’esito dei ricorsi, per continuare ad essere un Circolo impegnato a fare Politica con la P maiuscola nella massima trasparenza e non a perseguire obbiettivi che non hanno nulla a che vedere con una sana e democratica vita politica”, conclude la nota del Partito Democratico di Grottaglie.

