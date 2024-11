Terlizzi, aggredì professore: mamma condannata

BARI – La giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Marina Chiddo, ha

condannato al pagamento di 2.625 euro la donna di 46 anni che nello scorso mese di giugno avrebbe aggredito

un docente del liceo scientifico “Sylos Fiore” di Terlizzi, in provincia di Bari, ritenuto dalla donna responsabile

della bocciatura della figlia. Lo rende noto il sindacato Snasl-Confsal Puglia spiegando che per la giudice “la 46

enne ha usato violenza e minaccia nei confronti del docente offendendone l’onore con parole ed espressioni

volgari riferite a lui e alla scuola, dapprima per telefono e poi all’interno dell’Istituto alla presenza di più

persone”. La Procura di Trani aveva chiesto sei mesi di reclusione.

