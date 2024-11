Tensione al Cara di Bari: migranti in protesta per tre ore

È durata circa tre ore la protesta di alcuni migranti ospitati al Cara di Bari-Palese. A scatenare i disordini sarebbe stata la notizia della morte in ospedale di un migrante, ricoverato nella mattinata di lunedì 4 novembre dopo un tentativo di suicidio. Pare che nella serata di domenica 3 l’uomo abbia ingoiato delle pile avvertendo un malore a causa di una perforazione intestinale, anche se la morte sarebbe arrivata per arresto cardiaco. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.

Secondo i manifestanti, l’uomo non avrebbe ricevuto cure adeguate e in segno di protesta alcuni ospiti avrebbero distrutto suppellettili inscenando una protesta accesa. Danni soprattutto alla mensa con gli addetti costretto a chiudersi in uno spogliatoio per diverse ore. Sul posto sono intervenute numerose forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

Nella struttura sono ospitati anche i 12 migranti trasferiti in Albania e successivamente rientrati in Italia per decisione della magistratura.

