Tennis: Sbarca a Bari la Winter Cup under 14

Sbarca a Bari la Winter Cup under 14 di tennis: una buona vetrina per piccoli talenti da diversi paesi europei sui campi del Country Club: il circolo ospiterà da domani, giovedì 2 febbraio, a domenica uno dei gironi di qualificazione del torneo internazionale giovanile a squadre.

Tra le dieci nazioni partecipanti anche la formazione italiana, impegnata a giocarsi l’accesso alla fase finale del torneo. Nello stesso gruppo, rivali degli azzurri Albania, Danimarca, Irlanda e Georgia, che disputeranno le pre-qualificazioni. Presenti anche le nazionali di Belgio, Lituania, Slovenia, Svizzera e Romania, detentrice del titolo.

In contemporanea alla manifestazione in programma a Bari, gli altri gironi di qualificazione si svolgeranno in Austria, Polonia e Turchia. Le prime due squadre di ogni girone disputeranno la fase finale, che si giocherà in Germania il 18 febbraio.

All’incontro di presentazione a Palazzo di città sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Tennis, Dodo Alvisi, il consigliere nazionale della Fit Donato Calabrese, il presidente della Fit Puglia Francesco Mantegazza, il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto. “Vi ringrazio – ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli per aver scelto Bari come palcoscenico di questo evento prestigioso”.

“Ringrazio il Comune i per l’ospitalità e soprattutto per l’attenzione che dedica agli eventi tennistici – ha sottolineato Dodo Alvisi -. Oggi il tennis italiano, anche quello giovanile, detta legge”. Nata nel 1977, la Winter Cup non si è disputata nel 2021 e 2022 a causa della Pandemia. Nel 2016 è stata proprio la nazionale italiana a vincerla, trascinata da Lorenzo Musetti.

