Volley: Dinamo CAB Molfetta ospita la capolista Altamura

Dopo una settimana di sosta, riparte il Campionato di Serie C Femminile Girone A. Ad attenere le ragazze della Dinamo CAB Molfetta, nella prima giornata di ritorno, sarà la sfida più difficile del torneo. Al Pala Poli di Molfetta, domenica 5 febbraio alle ore 18, arriva la Panbiscò Altamura, prima in classifica a quota 39 punti con 13 vittorie su 13 come biglietto da visita.

Sulla carta poche le chance per le ragazze di coach Marzocca di portare a casa i tre punti, sebbene la Dinamo CAB Molfetta a oggi risulta ancora imbattuta sul parquet del Pala Poli. Questo dimostra come, il fattore campo, nelle partite del girone di andata sia stato determinante per il raggiungimento dell’attuale sesta posizione in classifica.

Netto fu il risultato dell’andata tra le due formazioni: un 3-0 in favore delle murgiane che sancì una superiorità delle avversarie sulle molfettesi che provarono a giocarsela soltanto nel terzo set conclusosi 25-22 per l’Altamura. Da allora la capolista non ha sbagliato nessun match, potendo contare su un roster esperto e granitico.

E’ stata una settimana di riposo anche per la Panbiscò Altamura nonostante avesse dovuto disputare domenica 29 gennaio la semifinale di Coppa Puglia contro la squadra di Santa Susanna non presentatasi all’incontro, con conseguente vittoria a tavolino per le murgiane. Rispetto all’andata, la Dinamo CAB Molfetta risulta essere una squadra cresciuta tecnicamente e agonisticamente. Ne è una dimostrazione la grande prova di forza di quindici giorni fa contro l’ASD Zest ribaltata negli ultimi tre set.

Le ragazze di coach Marzocca hanno lavorato duro nelle ultime due settimane e sono pronte a dare battaglia alla capolista del torneo. «Affrontare la prima in classifica tra le mura amiche non può che essere motivo di forte motivazione – ha commentato la palleggiatrice Serena Abbattista – e noi affronteremo questa gara con la giusta carica e con la voglia di giocarcela sino in fondo».

Dunque, se le ragazze di Marzocca scenderanno in campo domenica 5 febbraio alle ore 18 al Pala Poli, i ragazzi della Prima Divisione Maschile allenati da Fabio D’Agostino sempre domenica 5 febbraio alle ore 19 presso il Palazzetto Carbonara affronteranno la Carbonara Volley, terza in classifica ma distante ben 8 punti dalla Dinamo che occupa indisturbata la seconda posizione.

