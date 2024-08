‘Telemedicina in carceri pugliesi per migliorare assistenza a detenuti’

Nella giornata di martedì 13 agosto, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, insieme alla direttrice del carcere, al direttore generale della Asl di Taranto e ai parlamentari jonici, ha visitato il carcere di Taranto, evidenziando la necessità di puntare sulla telemedicina, non solo per questa struttura, ma per tutte le province pugliesi. Lo ha dichiarato Renato Perrini, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, dopo aver partecipato alla visita.

Perrini ha sottolineato come la telemedicina possa migliorare significativamente l’accessibilità alle cure sanitarie per i detenuti, consentendo visite specialistiche a distanza, riducendo i rischi associati agli spostamenti e garantendo diagnosi più rapide e efficaci. Secondo Perrini, l’adozione della telemedicina non solo migliorerebbe l’efficacia dei trattamenti, ma potrebbe anche prevenire l’aggravarsi delle condizioni mediche, proteggendo al contempo la salute degli agenti della polizia penitenziaria e migliorando le condizioni di lavoro e di socialità all’interno dei penitenziari.

