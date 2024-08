Regione Puglia dichiara stato di crisi per incendi boschivi

La Regione Puglia ha ufficialmente proclamato lo stato di crisi e di emergenza per incendi boschivi a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche che stanno mettendo a rischio il territorio. Il provvedimento, firmato dal presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, è stato adottato per fronteggiare la situazione critica causata da venti intensi, alte temperature e aridità dei suoli, fattori che hanno incrementato il pericolo di incendi.

La dichiarazione di emergenza, conforme alle normative nazionali e regionali sulla prevenzione e gestione delle emergenze, permette l’attuazione immediata di misure straordinarie per contrastare gli incendi, coinvolgendo tutte le strutture operative della Protezione Civile regionale. “La Regione si impegna a mantenere alta l’attenzione sulla situazione – ha dichiarato Emiliano – coordinandosi con enti e autorità competenti per affrontare al meglio le criticità. Siamo già attivi in attività di prevenzione e intervento, ma invito i cittadini e le amministrazioni locali a collaborare per minimizzare i rischi e proteggere il patrimonio naturale e gli insediamenti abitativi”.

