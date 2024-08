Bari, un angolo di solidarietà al caffè letterario di In.Con.Tra

BARI – Un angolo all’ombra dell’autosilo di piazza sant’Antonio. Un luogo dove la solidarietà e il volontariato accolgono numerose persone fragili, in particolare senza fissa dimora ea donne con bambini piccoli. La geografia del welfare cittadino ogni giorno si arricchisce di una nuova dimensione. È qui che numerosi volontari della rete barese si collocano, come i ragazzi dell’associazione In.Con.Tra. che nel loro Caffè Letterario e con il loro camper itinerante, accolgono i bisognosi dalla mattina alla sera anche in questi giorni di Ferragosto, offrendo loro dalla colazione alla cena ma non solo: anche una parola di conforto e un sostegno psicologico

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author