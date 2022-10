BARI – Un vero barese non si smentisce mai e anche in conferenza stampa arriva “bussando- come si suol dire – con i piedi”. È stato proprio così. Toti e Tata, al secolo Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, da oltre 30 anni sui palcoscenici di mezza Italia, al cinema e in tv, tornano in teatro e questa volta all’Ambra Jovinelli di Roma, proprio quel palcoscenico che ai tempi accolse anche il principe Antonio De Curtis – Totò.

La coppia sarà dal 12 al 23 ottobre nel teatro romano con il loro spettacolo Il Crudo e il Cotto, show che ha già riscosso notevole successo nelle varie programmazioni. E questa volta ci va con il supporto di PugliaPromozione. Con ironia e leggerezza, attraverso dialoghi serrati e comici, la coppia storica della comicità pugliese, testimonial d’eccellenza della cultura popolare, propone uno spettacolo che ha per protagonista la Puglia, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi. Uno spettacolo per chi ama la risata pura e, soprattutto, il ragù che cuoce dalle cinque della mattina.