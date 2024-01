Team Altamura, in porta arriva l’ex Taranto e Monopoli Caputo

Team Altamura comunica di aver perfezionato l’accordo per il passaggio in biancorosso di Giorgio Caputo, portiere under classe 2005 proveniente dal Monopoli.

Caputo è cresciuto nelle giovanili di Matino e Taranto U19 e si è già unito al gruppo squadra ed è a disposizione di Mister Giacomarro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author