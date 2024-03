Team Altamura, Giacomarro: “Fasano avversario affamato e di qualità”

ALTAMURA – Step by step, punto dopo punto. Nonostante le difficoltà contro il Santa Maria ultimo in classifica, l’Altamura ha ripreso a correre mettendosi alle spalle la frenata di Martina. Sei giornate alla fine, sette punti di vantaggio proprio sui biancazzurri, freschi di vittoria contro il Fasano che a sua volta ospiterà i murgiani nel turno del Giovedì Santo. Uno degli appuntamenti più ostici in questo finale di stagione per i biancorossi di Domenico Giacomarro, le sue parole nel servizio.

