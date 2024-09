Altamura, Di Donato: “A Sorrento sarà dura, ma dobbiamo fare punti”

La Team Altamura è a caccia dei primi tre punti in campionato. Dopo le prime due sconfitte con Crotone e Foggia, i biancorossi tenteranno di vincere il primo match nel girone C di Serie C contro il Sorrento. Daniele Di Donato, allenatore biancorosso, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come arriva la squadra verso il Sorrento: “Con il Foggia abbiamo prodotto tanto e raccolto nulla. Forse non basta, dobbiamo fare di più. Ci deve essere un altro tipo di atteggiamento quando calciamo in porta. Domani affrontiamo una squadra che è partita bene, però, a prescindere dal Sorrento, noi ci teniamo a iniziare il nostro percorso. La squadra si è preparata bene, non si deve abbattere per questi due risultati perché le occasioni le abbiamo create e, prima o poi, raccoglieremo anche”.

Quali corde sono state toccate: “Ho fatto rivedere la partita, l’abbiamo analizzata ed è stata una partita decisa dagli episodi. Sappiamo che questa è una categoria difficile, dove ogni singolo episodio può costare caro, ed è quello che sta succedendo a noi. Dobbiamo lavorare sugli errori commessi e cercare di avere un altro atteggiamento quando si offende“.

Fase difensiva: “A prescindere dai sistemi difensivi, gli errori del Foggia sono stati causati da disattenzioni ed errori individuali che non devono capitare“.

Schieramento della difesa: “L’Altamura è nata con una difesa a 4 e lo porteremo avanti. Quando devi cercare di rimediare a qualcosa, cerchi di cambiare qualcosa in corsa. A prescindere dai sistemi di gioco, penso sia importante l’atteggiamento in campo e come si affrontano le partite“.

Che partita si prospetta domani: “È una partita dura che dobbiamo cercare di portare a casa, un po’ per tutti. I tifosi sono stati tantissimi domenica a Bari e lo stesso è stato a Crotone. Sarà lo stesso domani a Potenza. Noi dobbiamo cercare di fare punti in tutti i modi perché è importante e non dobbiamo disperdere l’entusiasmo che abbiamo. È importante muovere la classifica domani“.

Reti subite: “Dobbiamo cercare di capire da dove può nascere il pericolo. Rispetto all’anno scorso, la palla viaggia più velocemente. Dobbiamo essere più attenti e concentrati in alcune fasi“.

Condizioni della squadra: “Ho avuto D’Amico con la febbre dalla scorsa settimana, è rientrato ieri. Il resto è tutto arruolabile, tutti convocati“.

