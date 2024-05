Taxi, sciopero il 5 e 6 giugno: regole certe contro l’abusivismo

I sindacati dei tassisti non sono contrari all’aumento delle licenze, come spesso accusato. Anzi, sottolineano che tale decisione spetta ai comuni e che incrementi sono già in corso a Roma, Milano e Bologna. Tuttavia, chiedono che i piccoli paesi non rilascino licenze indiscriminatamente, che finiscono poi per operare illegalmente nelle metropoli.

Nonostante lo sciopero del 21 maggio, i sindacati denunciano la mancanza di convocazioni dal governo. Per questo motivo, hanno indetto un nuovo sciopero nazionale di 48 ore per il 5 e 6 giugno. Le sigle sindacali, tra cui Ugl taxi, Federtaxi Cisal e Unica taxi Cgil, spiegano che la protesta è contro l’abusivismo e per la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche.

I sindacati criticano il rilascio di autorizzazioni di noleggio in regioni come la Calabria, usate poi a Roma o Milano, impedendo una corretta gestione locale delle licenze. Tale fenomeno, amplificato dalle piattaforme digitali, aggrava la concorrenza sleale nel settore.

Secondo i sindacalisti, il governo deve riaprire il dialogo per definire regole chiare contro l’abusivismo. Sottolineano che i taxi sono un servizio pubblico regolamentato, a differenza di Uber, che varia i prezzi in base alla domanda tramite algoritmi.

I tassisti chiedono l’implementazione del Registro Elettronico Nazionale (REN) per monitorare le autorizzazioni. Non sono contrari all’aumento delle licenze: Roma ha già inserito 450 doppie guide e presto pubblicherà un nuovo bando, Milano ha già un bando per 450 licenze e Bologna seguirà a breve.

Assoutenti critica lo sciopero, considerandolo contro i cittadini, e chiede di precettare i tassisti. Massimiliano Doma dell’Unione nazionale consumatori propone l’abolizione dei vincoli tra tassisti e NCC. Andrea Romano di MuoverSì prevede che presto saranno i passeggeri a scioperare, cercando alternative a un servizio considerato obsoleto.

Infine, Deborah Bergamini e Maurizio Gasparri di Forza Italia sottolineano l’importanza del confronto con le rappresentanze, ritenendolo indispensabile.

