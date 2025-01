Task force contro rifiuti: UDC punta su tecnologia e coordinamento

Alfredo Pagliaro, recentemente nominato commissario provinciale dell’UDC e responsabile nazionale per l’Ambiente e le Politiche europee del partito, ha accolto con entusiasmo l’accordo siglato presso la Prefettura di Lecce. Il protocollo prevede la creazione di una task force per combattere il fenomeno dei rifiuti abbandonati nelle campagne e lungo le strade provinciali e interpoderali.

«Ringrazio il prefetto Natalino Manno per la sensibilità dimostrata e il Ministero dell’Ambiente, rappresentato dalla viceministra Vannia Gava, per il lavoro svolto – ha dichiarato Pagliaro –. L’applicazione dedicata alle segnalazioni da parte dei cittadini sarà uno strumento fondamentale per monitorare il territorio».

L’accordo, che coinvolge polizie locali e Polizia Provinciale, introduce l’uso di droni e fototrappole per intensificare i controlli. «Questo protocollo fornirà nuovi mezzi alle forze dell’ordine, salvaguardando i paesaggi dalla piaga dei rifiuti abbandonati», ha aggiunto Pagliaro.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno della Regione Puglia, della Procura Generale di Lecce, del Tribunale di Lecce, oltre che di Confindustria e numerosi enti locali. Pagliaro ha concluso: «Mi impegnerò a promuovere questa esperienza nella Consulta Ambiente, affinché diventi un modello replicabile a livello nazionale».

Grazie a questo accordo, il territorio pugliese compie un significativo passo avanti nella tutela ambientale, dimostrando come il coordinamento istituzionale e le tecnologie avanzate possano fare la differenza.

