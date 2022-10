“A valle delle indiscrezioni giornalistiche emerse in questi giorni, l’APS Taras 706 a.C. conferma di aver inviato in data 30 settembre 2022 una richiesta di incontro per mezzo PEC al socio di maggioranza del Taranto FC 1927, finalizzata all’avvio di una trattativa per eventuale cessione delle quote di maggioranza. A tale richiesta è pervenuta risposta ufficiale della società, con annessa diffida a diffonderne il contenuto”, scrive l’Aps Taras in una nota inviata alla stampa.

“Ci limitiamo pertanto a constatare la posizione espressa anche pubblicamente dal diretto interessato, secondo la quale le quote societarie non sono in vendita. Ne consegue che al momento non esistono trattative in corso, dato che non si sono potuti esplicitare i contenuti della proposta di acquisizione”, si legge ancora.

“Preso atto di tale posizione, il soggetto imprenditoriale con cui siamo in contatto, nei confronti del quale resta immutato il vincolo di riservatezza, non ritiene che allo stato attuale si possa procedere con ulteriori passi, pur confermando la fiducia nel ruolo del trust”, chiude la Aps Taras.