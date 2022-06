Taranto, Zucchero suona l’organo del Duomo di San Cataldo

TARANTO – Visita a sorpresa a Taranto di Zucchero Fornaciari. A Taranto per un impegno professionale che lo ha visto protagonista alle Cantine San Marzano di cui abbiamo parlato nei nostri telegiornali, Adelmo Fornaciari, noto come Zucchero, ha voluto visitare la cattedrale di San Cataldo.

Accompagnato da don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, Elena Modio de giornale diocesano Nuovo Dialogo e Luca Adamo, il popolare artista è rimasto molto colpito dal Cappellone meravigliandosi di non averne mai sentito parlare prima.

La sua attenzione è poi stata attratta dall’organo monumentale seicentesco, restaurato di recente, ed ha accettato con entusiasmo l’invito di don Emanuele a provarlo.

Ha quindi visitato la cripta e scambiato qualche parola con le maestranze impegnate nei lavori di restauro della Basilica.

Questi i video e le foto pubblicati dal giornale diocesano.