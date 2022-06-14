Elezioni 2022

Taranto, tutte le preferenze ai candidati consiglieri
TARANTO- Ecco le preferenze ai candidati consiglieri delle liste a sostegno di Rinaldo Melucci (sindaco per il secondo mandato), Luigi Abbate, Vincenzo Musillo e Massimo Battista.
Lista: PARTITO DEMOCRATICO, voti di lista: 15282
AZZARO GIOVANNI detto GIANNI 1075 7.35%
BARBALINARDO GIOVANNI BATTISTA detto BARBA 237 1.62%
BLE’ GAETANO 183 1.25%
BOSHNJAKU FATBARDHA detta BIANCA 556 3.8%
BRUNETTI RAFFAELE detto RAFFAELE 220 1.5%
CANNATA ANGELO 270 1.84%
CONVERTINO GIUSEPPE 167 1.14%
D’ARCANGELO PATRIZIA detta PATTI 95 0.65%
DE MARTINO MICHELE 560 3.83%
DEVITO MARILENA 358 2.45%
DENARO GIULIA 74 0.51%
DI GREGORIO VINCENZO detto ENZO 1932 13.2%
DI TODARO EMANUELE 546 3.73%
FUGGETTI CLAUDIO 177 1.21%
GALLUZZO CARMELA detta CARMEN 407 2.78%
LABILE ANNALAURA 77 0.53%
LIVIANO – D’ARCANGELO GIOVANNI detto GIANNI 1248 8.53%
LONOCE LUCIO 1623 11.09%
LUCARELLA TOMMASO detto TOMMY 167 1.14%
MIGNOLO PATRIZIA 682 4.66%
NOCI ANTONIO 148 1.01%
PANUNZIO BARBARA 394 2.69%
PAPA VALERIO 610 4.17%
PASSIATORE ANNUNZIATA detta TINA 28 0.19%
PONTRELLI SABRINA 357 2.44%
PULPO CORINA 254 1.74%
RESSA CATALDA detta ALDA 347 2.37%
TARTAGLIA GIOVANNI detto GIANNI 397 2.71%
VERNILE COSIMA LUCIA detta MIMMA 26 0.18%
VIGGIANO FRANCESCA detta VIGGIANI 944 6.45%
ZACCHEO CISBERTO 435 2.97%
ZORIACO ALESSANDRO 41 0.28%
Lista: AUTONOMI E PARTITE IVA, Voti di lista: 229
ALBANO COSIMO 1 0.5%
BATTISTA VITO 0 0%
BISIGNANO SERENA 0 0%
CAIAZZO ROSARIO GIOVANNI 1 0.5%
CALO’ GIOVANNI 30 14.93%
CASCIONE ALFREDO 0 0%
DE BIASE GIUSEPPE 3 1.49%
de GREGORIO FABIO 32 15.92%
DE FLORIO COSIMO 25 12.44%
DE PACE KATIA 14 6.97%
DEL VECCHIO GIORGIO 31 15.42%
DI LEO ANTONIETTA 1 0.5%
FORTUNATO VERONICA 5 2.49%
GRECO TAMARA 0 0%
INERTE VALENTINA 0 0%
INGLESE DANIEL 0 0%
LUPOLI FERUZA 1 0.5%
MANGIERI ALESSANDRA 3 1.49%
MOCCIA LEONARDO 0 0%
MONTELEONE SILVANA 12 5.97%
MUGNAINI PATRIZIA 4 1.99%
NACCI ANTONIO 1 0.5%
OLIVA KATIA MARIA 27 13.43%
PACE COSIMO 0 0%
PADOVANO VALENTINO 0 0%
PENNELLA FEDERICA 5 2.49%
RAGONE LEOPOLDO 4 1.99%
RIZZI COSIMO 0 0%
RIZZI ROSSELLA 1 0.5%
TAMBORRINO VINCENZO 0 0%
TURI TERESA 0 0%
SCHIRONE ROBERTO 0 0%
Lista: TARANTO POPOLARE, Voti di lista: 2924
AGRUSTI VITO LUIGI 397 12.21%
AIELLO ARIANNA 113 3.47%
ANACLERIO VITO 254 7.81%
BAVILA DOMENICO 59 1.81%
CALABRESE COSIMO 300 9.23%
CARUSO EMANUELE detto VALERIO 4 0.12%
CAPOZZA ALESSANDRA 34 1.05%
CONVERTINO PATRIZIA 41 1.26%
DI DONATO SAVINO 5 0.15%
FANIGLIULO IVANA 213 6.55%
FELLE ANGELA 28 0.86%
LABRIOLA VINCENZO 55 1.69%
LOPERFIDO TIBERIO 52 1.6%
LO PAPA ERIKA 28 0.86%
LO PINTO FLAVIO 0 0%
MAGGIO MILENA 37 1.14%
MALAGNINI NICOLA 18 0.55%
MANCINI ILARIA 28 0.86%
MAZZARIELLO MICHELE 520 15.99%
NUZZO MATTIA 15 0.46%
PETROSINO DANIELE 327 10.06%
RESTA MICHELE 78 2.4%
RIZZO CATERINA 27 0.83%
SCARPIELLO VINCENZA 26 0.8%
SOLFRIZZI PALMA 113 3.47%
STASI GIUSEPPE detto ROCCO 363 11.16%
TEDESCO MICHELE 8 0.25%
TROCINO MARIA 12 0.37%
VOZZA MARIA 63 1.94%
VULNEROSO NICOLA 17 0.52%
ZERMO CONCETTA 17 0.52%
Lista: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO, Voti di lista: 2254
ANTONUCCI ROSANNA 13 0.48%
ARZENI GABRIELLA 88 3.27%
BAILARDI FRANCESCO detto CICCIO 83 3.08%
BATTISTA MARIKA 64 2.38%
BOVENGA ROBERTO 23 0.85%
CARATI ANNAMARIA 46 1.71%
CASTRONOVI PIETRO PAOLO detto PAOLO 534 19.84%
CAUSI NICOLA 80 2.97%
D’ANDRIA IMMACOLATA detta PAMELA 12 0.45%
DE STEFANO MARIA CRISTINA detta CRISTINA 42 1.56%
DI GIORGIO DANIELA 14 0.52%
DI SANTO LAURA 149 5.53%
DISTEFANO MARIA PIA 19 0.71%
D’INCESSO ANTONIO 13 0.48%
FAGO EMANUELE 16 0.59%
FRASCELLA ANGELO 71 2.64%
LEONE GIULIO 85 3.16%
MARINI REMO 184 6.84%
MASTROCINQUE MARIA ROSARIA detta LOREDANA 86 3.19%
MATTIA SALVATORE 103 3.83%
MERICO DANIELA 61 2.27%
PANTILE STEFANIA 61 2.27%
PENTASSUGLIA MARIA ALESSIA detta ALESSIA 2 0.07%
PERRINI FEDERICO 38 1.41%
PETRALIA MICHELA 41 1.52%
POTENZA MARIA detta CONCITA 25 0.93%
RIZZO ORLANDO 121 4.49%
RUGGIERO EDMONDO 315 11.7%
RUSSO ANNA detta CATERINA 113 4.2%
SADDI EFISIO 145 5.39%
SPINELLI GIUSEPPE 16 0.59%
TANZARELLA GIUSEPPE 29 1.08%
Lista: CON TARANTO, Voti di lista: 5243
BITETTI PIETRO detto PIERO 1512 24.31%
CAMPAGNA FIORELLA 80 1.29%
CAROLA MARIA ANTONIETTA 33 0.53%
CATALDINO GIOVANNI detto GIANNI 158 2.54%
DANESE ELISABETTA 36 0.58%
D’ARCANGELO ELENA 127 2.04%
FICOCELLI GABRIELLA 469 7.54%
FORNARO STEFANIA 686 11.03%
FUNIATI CLAUDIA 51 0.82%
GARGARO GIOVANNI 5 0.08%
GUARINI KATIUSCIA 17 0.27%
GUTTAGLIERE GIUSEPPE GIOVANNI 244 3.92%
LANZO MARIA 45 0.72%
LATTE ROSSELLA 104 1.67%
MANDESE ANTONIO 85 1.37%
MAZZARANO STEFANIA 29 0.47%
MELE VITTORIO 543 8.73%
MONFREDI FRANCESCO 360 5.79%
MORETTI FEDELE 305 4.9%
NATALE TERESA detta TEA 99 1.59%
NITTI ANTONIO 12 0.19%
OTTAIANO TIZIANA DAMIANA 27 0.43%
PALAZZO ANGELO detto LINO 42 0.68%
PALAZZO ROBERTO 18 0.29%
PERELLI DOMENICO 93 1.5%
PORTACCI FRANCESCA 104 1.67%
SACCO DANIELE 69 1.11%
SOLFRIZZI ANNA 57 0.92%
SPINALI LORENA 100 1.61%
TASSIELLO BEATRICE 126 2.03%
VENTRUTI PIETRO 170 2.73%
VOZZA MASSIMO 413 6.64%
Lista: PIU’ CENTROSINISTRA, Voti di lista: 4221
ALBANO DAVIDE 67 1.35%
ALFIERI CATALDO detto ALDO 166 3.33%
AMATI CHIARA 93 1.87%
CAVALLO GIUSEPPE detto PEPPE 76 1.53%
D’ANDRIA DARIO 172 3.46%
IRPINIA FRANCESCA 180 3.62%
LA GIOIA OSCAR 203 4.08%
LA NEVE DONATO 141 2.83%
LARUCCIA VITO MARIO 131 2.63%
LO MUZIO GOFFREDO 536 10.77%
LONGO GIULIANO 66 1.33%
LOTTA CIRO 22 0.44%
MANNARA MEDEA 9 0.18%
MICELI GIUSEPPE 131 2.63%
NAPPI GIOVANNI 186 3.74%
NIGRO IVANA 134 2.69%
PANZANO STEFANO 259 5.2%
PIGNATALE MARIA detta MICHELA 13 0.26%
PITTACCIO ELENA detta ELENA 586 11.77%
POLLICORO GIOVANNI detto GIANPAOLO 206 4.14%
PORTACCI ANNA 62 1.25%
RISO MARIA IMMACOLATA detta LUANA 377 7.57%
RISOLVO VINCENZO detto ENZO 165 3.31%
RIZZARDO MARIA 128 2.57%
RUSSO RAFFAELE 183 3.68%
SARDELLA FRANCESCO 43 0.86%
SCORZA FILIPPO detto FILIPPO 341 6.85%
SEMERARO LOREDANA 42 0.84%
SERRA MARIA detta LETIZIA 100 2.01%
TRIANNI ANTONIO 58 1.17%
VERGALLO FRANCO 70 1.41%
VITTI ADDOLORATA detta ADA 32 0.64%
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE, Voti di lista: 3316
PATRONELLI GIOVANNI 398 14.34%
ALBANESE DANILO 9 0.32%
ALTOMARE NICOLETTA detta NICLA 40 1.44%
ANTONAZZI CRISTIANO 52 1.87%
BLASI DAVIDE 23 0.83%
CALAFATI CATERINA 23 0.83%
CARRA DONATO 40 1.44%
CHIOCCHIA SIMONE 10 0.36%
CRISTELLO RICCARDO 74 2.67%
DE GREGORIO CARMINE detto NELLO 145 5.22%
DI GIORGIO MICHELE 58 2.09%
DILETTO ALFONSINA 24 0.86%
FALCO ALESSANDRA 49 1.77%
FERRETTI DONATO 23 0.83%
LENTI FABIANA 31 1.12%
LUPPINO MARIA detta MARY 438 15.78%
MARAGLINO MISCIAGNA MAURIZIO detto MARAGLINO 20 0.72%
MASTROROSA ANTONIO 21 0.76%
MONTANINO MARIKA 62 2.23%
NETTI ANNA MARIA 134 4.83%
ODONE MARIO 412 14.84%
PELUSO ERIKA 69 2.49%
PIEPOLI COSIMO detto MIMMO 6 0.22%
PIRELLI BARBARA 35 1.26%
ROSSI MARIA detta MIRIANA 30 1.08%
SABATELLI SABRINA 54 1.95%
SARTORIO CINZIA 11 0.4%
SAVARESE GERMANO 15 0.54%
SEBASTIO LAURA 248 8.93%
STANO GREGORIO 147 5.3%
TANGREDI LUCA 63 2.27%
ZACCARIA MARIA 12 0.43%
Lista: EUROPA VERDE, Voti di lista: 2567
MARTI FABIANO 686 24.57%
BALDO ELIANA 144 5.16%
BASILE GABRIELE 7 0.25%
CAPPELLUCCIO GIUSEPPE detto PEPPE 4 0.14%
CAPUTO IOLANDA 36 1.29%
CARAMIA PIETRO 2 0.07%
CESARIA SERENA 109 3.9%
CUSCELA ERICA 12 0.43%
DE VIETRO MASSIMO 35 1.25%
DEL VECCHIO MARCO 93 3.33%
ESPOSITO SANDRO 363 13%
FAGO PAOLA 43 1.54%
FASANO GIOVANNI 9 0.32%
FRANCHINO ALFREDO 16 0.57%
FUMARULO ANNAMARIA 17 0.61%
GRAVAME FULVIA 133 4.76%
LANZA MARINA 169 6.05%
LECCE NUNZIA 28 1%
LENTI ANTONIO 364 13.04%
MARZULLI ANGELA 17 0.61%
MILLARTE FABIO 29 1.04%
MONTELEONE KATIA 26 0.93%
PISANI BARBARA 9 0.32%
REGA ANDREA 73 2.61%
RICCI ILARIA 21 0.75%
RUGGIERO LEONARDA detta LEA 6 0.21%
SANSEVRINO CATERINA detta KATIA 32 1.15%
SIGNORELLI LUCA 70 2.51%
SUMMA LUCIA 22 0.79%
TALAMO ANTONIO detto ANTONELLO 14 0.5%
TODARO SAVERIO 132 4.73%
TROVATO RAFFAELLA 71 2.54%
Lista: TARANTO 2030, Voti di lista: 4881
ALBANI EMIDIO 289 4.8%
BELLETTI MARA ANTONIETTA 141 2.34%
CAFORIO SILVIO 47 0.78%
CARELLI MARIA detta MARICA 157 2.61%
CAUSARANO MARINA 64 1.06%
CONTI ALFREDO LUIGI detto CONTE 195 3.24%
CORCELLA FRANCESCO 66 1.1%
D’ALBA FRANCESCO 50 0.83%
ILLIANO FILIPPO 609 10.12%
LEMMA LUCIO 275 4.57%
LUPO GINA 553 9.19%
LUSSOSO ANGELICA detta LUSSUOSO 1177 19.57%
MANFUSO FRANCESCO 94 1.56%
MELUCCI PAOLA 72 1.2%
MINOSA COSIMO 2 0.03%
MONTELEONE GIOVANNI 63 1.05%
NISI CLAUDIA 122 2.03%
ORLANDO WILLIAM 43 0.71%
PASTORE MASSIMO 38 0.63%
POZZESSERE ANGELO 78 1.3%
PULPITO VINCENZO 11 0.18%
QUERO VANESSA 15 0.25%
RESTA LUANA 18 0.3%
RUGGIERI MADDALENA 16 0.27%
SERIO VITO FEDERICO FORTUNATO 29 0.48%
SIMEONE COSIMO 40 0.67%
TENNA FLAVIO 97 1.61%
TORTORELLA GIACINTO 107 1.78%
TRIBBIA ADRIANO 1308 21.75%
TURI GIULIO 73 1.21%
TURNONE PIERLUCA 127 2.11%
URGO ELISABETTA 39 0.65%
Totale Preferenze 6015 100%
Lista: TARANTO MEDITERRANEA, Voti di lista: 3453
ABBRACCIAVENTO CATALDO 164 5.16%
AYR LUIGI 61 1.92%
ALBANO GIOVANNI 18 0.57%
BELLOCCHIO PATRIZIA 16 0.5%
BOCCANFUSO MICAELA 18 0.57%
BUCCI VALENTINA 19 0.6%
CALIANDRO GIOVANNI 78 2.45%
COLAPIETRO MARIA VITTORIA 96 3.02%
CONFORTI ROSARIA detta ROSSELLA 229 7.21%
CRISANTI VITO 67 2.11%
D’AGOSTINO GIUSEPPE 93 2.93%
D’AMBROSIO DANIELE 199 6.26%
DE FEIS GUGLIELMO 298 9.38%
DE FLORIO TIZIANA 16 0.5%
DE GREGORIO LUCIANO 281 8.84%
DI MARTINO COSIMO 87 2.74%
D’INGEO MARCELLO detto STRAUSS 1 0.03%
FONZINO ANGELO 7 0.22%
GALEONE FEDERICO 42 1.32%
LINCESSO RICCARDO 121 3.81%
ORTINO MARIO 79 2.49%
PALOMBO GIANLUCA 50 1.57%
PATANO MICHELE 397 12.49%
PIZZOLLA ILARIA 133 4.19%
RUSSI ROSANNA 47 1.48%
SASSO ARCANGELA 1 0.03%
SEBASTIO FEDERICA 34 1.07%
SIRAGUSA GIUSEPPE 65 2.05%
SOLFRIZZI IDA 94 2.96%
SORRENTI ANTONIO 60 1.89%
VARRIALE ROLANDO 108 3.4%
ZELLA ANTONELLA 199 6.26%
Totale Preferenze 3178 100%
Lista: TARANTO CREA, Voti di lista: 5356
MANZULLI FABRIZIO 669 9.92%
ALESSANDRINI ANTONELLA 120 1.78%
BASILE SIMONE 60 0.89%
BATTISTA GIORGIA 19 0.28%
BRITTANNICO FRANCESCO 35 0.52%
CAPRIULO CHIARA 429 6.36%
CIFARELLI VERONICA 7 0.1%
CONTRARIO LUCA 546 8.09%
COTUGNO COSIMO detto MIMMO 241 3.57%
D’ANGIULLI ARTURO 251 3.72%
DE BARTOLOMEO COSIMO detto MIMMO 23 0.34%
DE CESARE MARCELLO 122 1.81%
DE LEONARDIS GIUSEPPE 56 0.83%
DE SIATI MICHELE 137 2.03%
DONVITO MARIA detta STELLA 37 0.55%
FIUSCO GIUSEPPE 680 10.08%
FRAGNELLI ANGELA MARIA 25 0.37%
GALLO YLENIA 275 4.08%
GIANNICO GIUSEPPE 223 3.31%
GRASSI TIZIANA 177 2.62%
GUARINO GIOVANNI 93 1.38%
LICCIARDELLO GIUSEPPE detto PINO 280 4.15%
LOCONTE GIUSEPPE detto PINO 89 1.32%
MARRAFFA GRETA 184 2.73%
MARZO LUCIA detta GIADA 9 0.13%
MASTROVITO SERENA 45 0.67%
MINZERA COSIMO detto MIMMO 467 6.92%
PETARO STEFANIA 406 6.02%
PETROSILLO DESIREE 445 6.6%
SIMONE MICHELE detto FABIO 17 0.25%
TAGARIELLO PAOLA 395 5.86%
TEMPESTA MARIA detta MARIELLA 184 2.73%
Lista: PARTITO MERIDIONALISTA, Voti di lista: 71
FONTANA GIUSEPPE 2 28.57%
LADISA MICHELE 0 0%
SABATO MARIAGABRIELLA 0 0%
RENNA ROCCO MICHELE 1 14.29%
DE MARINO ANNA 0 0%
PICCIARIELLO GIUSEPPE 0 0%
FILIPPONIO MICHELE 0 0%
CIRESE ANTONELLA 0 0%
MASSARO ROBERTO 0 0%
SANO CATERINA 1 14.29%
BENEDETTO FRANCESCO 0 0%
ZULLINO ANGELO DANILO 0 0%
CORNACCHIA NICOLA 0 0%
BARBONE MARILENA 0 0%
DISANTO GIANDONATO 0 0%
DEL RE GIANFRANCO TIZIANO 0 0%
DE ROBERTIS GRAZIANO 0 0%
GRECO PAOLO 0 0%
GIANNELLI PASQUALE 0 0%
MARTIRADONNA ONOFRIO 1 14.29%
ANACLERIO LUCIA 0 0%
MASELLI NICOLA 0 0%
MATERA LUISA 0 0%
ORABONA VITTORIO 0 0%
GAUDIOSO TERESA 0 0%
RUTIGLIANO SABINO 0 0%
NAPOLETANO FRANCESCA 0 0%
LOLIVA MARIA ANGELA 1 14.29%
GOLISCIANO CARMINE 1 14.29%
Lista: TARANTO SENZA I.L.V.A., Voti di lista: 2346
CAMARRETTA ALESSANDRA 44 3.25%
CIRACI FABRIZIO detto ABBATE 35 2.58%
ROSSI MARIAGRAZIA 13 0.96%
GIULIANO COSIMO detto MIMMO 97 7.16%
VARLARO GIUSEPPE 28 2.07%
COPPOLA GRETA 27 1.99%
ARCIUOLO CARLO 14 1.03%
VALENTINI CATALDO detto ALDO 22 1.62%
BATTISTA RITA 84 6.2%
TOCCI PASQUALE 37 2.73%
ARCURI MARIA GABRIELLA 134 9.9%
LOSITO IRENE 22 1.62%
D’ANDRIA ANTONELLA 29 2.14%
ROBERTI ANGELO 65 4.8%
PIZZOLANTE GIOVANNA detta GIANNA 24 1.77%
D’ANDRIA GIOVANNI detto GIANNI 6 0.44%
NINNI GIOVANNI detto VANNI 69 5.1%
SCHIEDI ALDO 165 12.19%
GALLO COSIMO DAMIANO 17 1.26%
D’ORSI JENNIFER 32 2.36%
PANARITI UGO FEDELE 34 2.51%
BRUNA GIUSEPPE detto PEPPE 29 2.14%
LEOMANNI PIERINO detto PIERO 20 1.48%
MELPIGNANO FRANCESCO 47 3.47%
COPPOLA ROSA detta ROSSELLA 16 1.18%
PARISI MICHELE 20 1.48%
TANESE MARCO 2 0.15%
BOCCUNI CORNELIA detta LOREDANA 3 0.22%
ANCONA MASSIMO 11 0.81%
RECCHIA ADRIANO 144 10.64%
COTIMBO MASSIMO detto COTI 36 2.66%
BASILE VINCENZO detto ENZO 28 2.07%
Lista: TARANTO NEXT GENERATION, Voti di lista: 309
CASTELLANO GIUSEPPE 6 3.53%
ACCIARO GIUSEPPE 0 0%
RUGGIERI DANILO 2 1.18%
DE PACE GIROLAMO 3 1.76%
GUARINI CATALDO 10 5.88%
FIORE GIOVANNI 0 0%
SALTALAMACCHIA DENIS 52 30.59%
QUERO VIRGILIO 11 6.47%
D’ORIA PIERO 4 2.35%
CARDONE GIUSEPPE 32 18.82%
D’ANDRIA FRANCESCO 2 1.18%
VAGALI VITO 10 5.88%
di LIDDO MAURO 5 2.94%
CODA FRANCESCO 5 2.94%
DI MARIA ROSALIA 0 0%
NEGOZIO RAFFAELLA 1 0.59%
DELL’ANNA PAOLA 0 0%
LO BARCO MELANIA 19 11.18%
CODA FLORIANA 3 1.76%
LOPAPA SARA 2 1.18%
QUIDELLO ELENA 0 0%
BASILE MARIA 1 0.59%
GRECO FABIOLA 0 0%
BASILE GIOVANNI 0 0%
DE FILIPPIS VINCENZA 2 1.18%
Lista: LEGA D’AZIONE MERIDIONALE, Voti di lista: 865
D’ERI FRANCESCO 245 44.71%
CITO ANTONELLA 43 7.85%
CITO MARIO 40 7.3%
ABBAMONTE VITA MARIA 43 7.85%
FESTA GIANNI FRANCO PAOLO 14 2.55%
MAZZA LUCIA 7 1.28%
CARBONE ALESSANDRO 12 2.19%
IANNIBELLO MARILENA 21 3.83%
DRAGONE DANIELE 10 1.82%
VOZZA ANGELA 12 2.19%
CARDELLICCHIO ROBERTO 13 2.37%
DE BELLIS AURORA 1 0.18%
LAEZZA MARCELLO 7 1.28%
GALEANDRO RITA 15 2.74%
PISANELLI COSIMO 6 1.09%
ANDRISANI COSIMA 2 0.36%
TROITO BERARDINO 19 3.47%
CARELLI GIUSEPPE 7 1.28%
BASILE CHRISTIAN 7 1.28%
LATORRE CHRISTIAN 1 0.18%
STANISCI DANIELE 0 0%
RUGGIERO PIETRO 1 0.18%
ZIZZARI FABIO 22 4.01%
Lista: PATTO POPOLARE, Voti di lista: 7151
BOCCUNI FRANCESCO 262 3.22%
ARMIENTI BEATRICE 41 0.5%
BASI FRANCESCO detto FRANCO 132 1.62%
BENNARDO URSULA 31 0.38%
BRIGANTI FABIO 37 0.45%
CALABRETTI PIERDAVIDE 13 0.16%
CANTORO STEFANIA 72 0.89%
CAPUTO STADIO YLENIA 16 0.2%
CASULA CARMELA detta CARMEN 904 11.12%
CAZZETTA MASSIMILIANO 25 0.31%
CINQUEPALMI DANIELA detta DEBORAH 272 3.34%
CINTO MADDALENA detta MILENA 352 4.33%
COSA FRANCESCO 579 7.12%
D’ANDRIA PAOLA 84 1.03%
DE VITA APOLLONIA detta JOLE 38 0.47%
D’ERRICO FRANCESCO 485 5.96%
DINOI MARIO 362 4.45%
FESTINANTE COSIMO detto MIMMO 601 7.39%
FRANCAVILLA ANNAMARIA 109 1.34%
FUGGETTI CATALDO detto ALDO 253 3.11%
GIANNICO DOMENICO 39 0.48%
LA RAGIONE MARIO 47 0.58%
LESSA GIUSEPPE detto PINO 420 5.16%
LICATA AMALIA 102 1.25%
MARANGELLA GIUSEPPE 42 0.52%
PERNO MARIATERESA detta TERESA 256 3.15%
PELLA IOLANDA 175 2.15%
PULPO MARIO 472 5.8%
SIMILI FEDERICA 249 3.06%
SUSCO ELIA 34 0.42%
ZINGARELLO FILOMENA detta FILLY 56 0.69%
STELLATO MASSIMILIANO 1572 19.33%
Lista: FRATELLI D’ITALIA, Voti di lista: 5322
ANTONUCCI GRAZIANA 38 0.68%
BASILE NICOLA 93 1.65%
BOCCUNI TAMARA 96 1.71%
BUONOMO ANNAMARIA 14 0.25%
CIRCOSTA ALFREDO 72 1.28%
COFANO GIORGIA 89 1.58%
COSTANZO MARCO 27 0.48%
D’ANDO’ GIUSEPPE 5 0.09%
DINOI FABIO 192 3.41%
FALLONE GIACINTO 202 3.59%
IACOBBI LORENZO 35 0.62%
LAVECCHIA ANNITA 320 5.69%
LEOPARDI FERNANDA detta ROSY 31 0.55%
MILLARTE EMANUELE 107 1.9%
MUSCIACCHIO MARIA 38 0.68%
MUZZIOLI MONIA 4 0.07%
OLIVA EMANUELE 16 0.28%
PERCOLLA MATILDE 544 9.67%
PERRONE ANNA 126 2.24%
PIGNATALE DORIANA 43 0.76%
PIGNATELLI DANIELA 17 0.3%
PISCOPIELLO ORESTE 79 1.4%
RENNA CATALDO detto ALDO 588 10.46%
ROCCHETTO PAMELA 67 1.19%
SALLUSTIO ALESSANDRO 102 1.81%
SCIALPI LUIGI 20 0.36%
SPERANZA EGIDIO 78 1.39%
STOLA ROSA 13 0.23%
TOCCI ANNA STELLA 2 0.04%
TOSCANO TIZIANA 772 13.73%
VIETRI GIAMPAOLO 1348 23.97%
VITANZA FRANCESCO 446 7.93%
Lista: NOI CON L’ITALIA, Voti di lista: 423
D’ALCONZO VINCENZO 39 9.24%
ALOTA PAOLO 22 5.21%
ALTAVILLA VIVIANA 28 6.64%
BASILE ROBERTO 11 2.61%
BENCIVENGA ELENA 6 1.42%
CADAU ADELINA 16 3.79%
CHIARELLI VINCENZO 21 4.98%
CIANCIARUSO ANTONELLA 36 8.53%
DE ROSA FRANCESCO 4 0.95%
DE SIMONE CINZIA 3 0.71%
DI LEO DONATO 24 5.69%
DI MATTIA PAOLO 5 1.18%
ESPOSITO FRANCESCA 6 1.42%
FISCHIETTI ANTONIO 21 4.98%
FRANCHI ANDREA 8 1.9%
GALEANDRO CARMEN 25 5.92%
MANCINI MASSIMO 119 28.2%
MARUCCIA COSIMO 9 2.13%
MATERA GAETANO detto MASSIMO 1 0.24%
MOSCA ANTONIA 6 1.42%
PIACENZA MARIA 3 0.71%
TARDIOTA SIMONE 6 1.42%
CALCULLI ANTONIO 3 0.71%
Lista: MOVIMENTO SPORTIVO, Voti di lista: 484
LAMPASONA ANNA TERESA 78 15.82%
VELLUCCI-TOCCAGINO LUIGI 10 2.03%
CIRACI ANTONELLO 16 3.25%
ORLANDO MASSIMO 73 14.81%
RICCHIUTI DAVIDE 9 1.83%
CASSANO MASSIMO 11 2.23%
STEFANELLI GIULIA 59 11.97%
GIANNICO FABRIZIO 5 1.01%
PIGNATELLI SANDRA 5 1.01%
DICONE ISABELLA 9 1.83%
MORRONE GIUSEPPE 8 1.62%
CAVA MIRIANA 0 0%
GATTO ENRICO 23 4.67%
LESANDRINO FRANCESCO 5 1.01%
REALE LORENZO 11 2.23%
MANCINO FEDERICO 15 3.04%
LEOGRANDE JESSICA 9 1.83%
PALMISANO ANDREA 14 2.84%
LOPRETE DONATO 35 7.1%
COLETTA ILARIA 10 2.03%
LASORELLA NICOLA GIOVANNI 1 0.2%
MATTIOLI TEODORA 10 2.03%
RUTIGLIANO GIOVANNI 4 0.81%
MIGNOGNA ALESSANDRO 1 0.2%
SISTO ETTORE MARCO 4 0.81%
RUGOLO ANTONIO 11 2.23%
LO SCIALPO ALESSIO 18 3.65%
CROCICCHIO DAVIDE 10 2.03%
MONTINARI SIMONA 19 3.85%
LOBELLO MORENA 0 0%
VENTRELLI GIACOMO 9 1.83%
DI IORIO MAFALDINA 1 0.2%
Lista: INSIEME, Voti di lista: 64
ALFANO ALFONSO 5 11.11%
NAPPI GABRIELE 0 0%
GRASSO GIANCARLO 8 17.78%
DE SANTIS CESARE 23 51.11%
MONACO PIERLUIGI 0 0%
MEROLLA ANNA 0 0%
ZIGRINO VANDA 2 4.44%
BOCCUNI DARIO 0 0%
D’ERRICO SAVERIO 1 2.22%
GRECO ROBERTO 0 0%
PIGNATALE GIUSEPPE 3 6.67%
MONTANARO COSIMO 0 0%
LEONE NICOLA 2 4.44%
ABBATTISTA COSIMA 0 0%
LOCOROTONDO ANTONIA 0 0%
D’ARCANGELO ANNA 0 0%
GRAVINA ANNA RITA 0 0%
PIGNATELLI NICOLETTA 1 2.22%
LEONE FRANCO 0 0%
GIANNESE THOMAS 0 0%
GIORGINO FRANCESCO PIO 0 0%
Lista: FORZA ITALIA, Voti di lista: 3354
ARCURI BUONAFEDE detto DINO 13 0.38%
CAIAZZO GIOVANNA 23 0.67%
CAMASSA MARIA ROSARIA 16 0.47%
CAPOBIANCO CLAUDIO 146 4.27%
CAROLI SPARTACO 42 1.23%
CATAPANO MARIO 54 1.58%
CELLAMARE GIROLAMO 76 2.22%
CICALA MARIA GIUSEPPINA 16 0.47%
CRISAFI LINA detta GILDA 10 0.29%
D’ARCANGELO STEFANIA 17 0.5%
DI CUIA MASSIMILIANO detto MASSIMO 1343 39.31%
DI PERSIO ALESSANDRO 177 5.18%
FAMA’ ALESSANDRO 29 0.85%
FRANCO MARIA detta MARIANNA 58 1.7%
FERRARA CLAUDIO 8 0.23%
FINA ELVIRA 46 1.35%
GRAVINA NICOLA 77 2.25%
LA SORSA MARIA 11 0.32%
LIGUORI ROSARIA 20 0.59%
LUCARELLA ANDREA 6 0.18%
MAIANO CATALDO detto DINO 54 1.58%
MOSCHETTI MARCO 1 0.03%
PACIFICO CATALDO 0 0%
QUATRARO VIOLA 52 1.52%
RANIERI SALVATORE 430 12.59%
RUBANO GIOVINA 14 0.41%
SANGIRARDI CLAUDIA 83 2.43%
SCARPATI SIMONA 70 2.05%
SOLITO FRANCESCO 7 0.2%
TASSO ANTONELLA 426 12.47%
TOMASICCHIO MONICA 29 0.85%
TRISCIUZZI ANGELA 62 1.81%
Lista: TARANTO DAVVERO, Voti di lista: 1294
ALFINO GIOIA 27 2.32%
BASILE ROSSELLA 16 1.37%
BISIGNANO VINCENZO 21 1.8%
BUONONATO ROSSANA 9 0.77%
CARBONE CARMINE 152 13.06%
CAVALLO GIOVANNA detta GIANNA 285 24.48%
CESTARI BRENDO 13 1.12%
CIACCIA SILVANO 127 10.91%
DECUIA FABIO 25 2.15%
DE PASQUALE CRISTINA 136 11.68%
DE SIO IACOPO 11 0.95%
GIORGINO GIOVANNA FAUSTA 23 1.98%
LO IACONO GIUSEPPE detto PEPPE 43 3.69%
MAGGIO ROBERTO 14 1.2%
MASSAFRA ANGELA 10 0.86%
MAZZA EMILIO 58 4.98%
MURIANNI FABRIZIO 9 0.77%
NAPOLITANO ALESSANDRO 10 0.86%
ORMOSO FRANCESCO 6 0.52%
PELUSO ALESSANDRO 5 0.43%
PUGLIESE MARCO 1 0.09%
SANNINO GENNARO 17 1.46%
SCARNERA ANGELA 25 2.15%
SCIALPI MARCELLA 68 5.84%
SEMERARO PATRIZIA 41 3.52%
SOLITO FRANCESCO 5 0.43%
VOZZA LUIGI 0 0%
DITRIZIO MATTEA 0 0%
CORNACCHIA CHIARA 0 0%
D’URSO SIMONA 2 0.17%
INTERMITE ANNA 5 0.43%
Lista: PRIMA L’ITALIA, Voti di lista: 2243
ADAMO FRANCESCO PAOLO 14 0.64%
ANGIULLI VITANTONIO 23 1.05%
BATTISTA FRANCESCO 618 28.18%
BELLONI ANNA MARIA 5 0.23%
BONO ANGELA 7 0.32%
DE BARTOLOMEO COSIMO 6 0.27%
DELSOLE VALENTINA 1 0.05%
FIORE MARIA 13 0.59%
GALASSO ATTILIO 51 2.33%
GRIECO CLAUDIA 158 7.2%
GUACCI FABRIZIO 72 3.28%
GULLOTTA ANTONELLA 14 0.64%
LA TORRE MANOLO 9 0.41%
MARINO’ DANIELA 56 2.55%
MARRESE DESY 1 0.05%
MARTIELLO ANNA detta LAURA 1 0.05%
MASSARO EMANUELA 1 0.05%
MELE IOLANDA 3 0.14%
NEGLIA MARIO detto GIULIANO 115 5.24%
PAGLIARULO MANUEL 10 0.46%
PASTORE GIOVANNI 11 0.5%
PELLITTA GIANLUCA 378 17.24%
POLLICORO VALENTINA 9 0.41%
PORTULANO ANGELA 19 0.87%
POTENZA GERARDO 0 0%
ROTOLO GIUSEPPE 0 0%
RUGGIERO LUCA 2 0.09%
TARDIOTA ANNA 13 0.59%
UNGARO GIOVANNI 547 24.94%
VARVAGLIONE TOMMASO 32 1.46%
VITALE ANDREA 0 0%
CANNIZZARO MONICA 4 0.18%
Lista: PATTO PER TARANTO, Voti di lista: 2786
FORNARO VINCENZO 78 2.3%
ATTANASIO MARIA GRAZIA ANGELA 9 0.27%
BRISCI SALVATORE 688 20.32%
CALIA CATALDO 7 0.21%
CANNONE ANTONINO detto TONY 523 15.45%
CODA FABRIZIA 163 4.82%
DE TUGLIE DANIELE 18 0.53%
DEL GIUDICE NICO 4 0.12%
DI MAIO CINZIA 0 0%
FATI DOMENICO 15 0.44%
FEDELE JESSICA 378 11.17%
GIANNINI VITO 92 2.72%
GIANNULLO ESTER 6 0.18%
LA GIOIA ANNA 28 0.83%
LECCESE MONICA 54 1.6%
LEZZI SONIA 12 0.35%
LUDOVICO PASQUALE 7 0.21%
MARTUCCI ROSA 1 0.03%
MARZELLA FABIO 3 0.09%
MEMMOLA MARIANNA detta MARIANNA VOICE 5 0.15%
MEROLA MARCO 103 3.04%
MONTICELLI MARIA detta MARIA GRAZIA 8 0.24%
NILO MARCO 519 15.33%
PICUNO MARIA DELIA 76 2.25%
POLIGNANO ANGELA 64 1.89%
SCARCIA ANTONIA 111 3.28%
SERAFINO CARMELA 2 0.06%
SILLETTI LAURA 61 1.8%
SUMA ROCCO 35 1.03%
UCCELLI FRANCESCA 162 4.79%
VALENTE ANTONIO 5 0.15%
ZOPPO FEDERICA 148 4.37%
Lista: TARANTO CITTA’ NORMALE, Voti di lista: 499
MIRABILE GIANMARIO 3 0.63%
ARGANO MATTEO 15 3.14%
AURELIO VINCENZA 7 1.46%
BARRESE ALESSANDRA 33 6.9%
BATTISTA SIMONA 26 5.44%
BELLISARIO GIOVANNA MARIAPIA 19 3.97%
BIFULCO ALAN 28 5.86%
BRANDI ALESSANDRO 45 9.41%
CASSOTTA PIETRO 11 2.3%
DEIDDA ALESSANDRO 14 2.93%
DINOIA ANGELO 6 1.26%
FERRERA CARMELO 8 1.67%
LABBRUZZO ANNA RITA 8 1.67%
LUCCHESE COSIMO 12 2.51%
MAGNATI ANNA 0 0%
MANCINI PAOLO EGIDIO 9 1.88%
MARRELLI NICOLA 23 4.81%
MARTINELLI COSIMO 11 2.3%
MELUCCI ELVIRA 0 0%
MILFA GIANLUCA 2 0.42%
MOTOLESE COSIMA 8 1.67%
MUSCIACCHIO COSIMO 23 4.81%
NOTARNICOLA ANGELO 31 6.49%
PERELLI MARGHERITA 0 0%
PILIEGO PIERO 47 9.83%
PRETE MARCO 1 0.21%
RAMBALDI ALESSANDRO 22 4.6%
RUSSO ERNESTO 20 4.18%
SALLUSTIO ARMANDO 5 1.05%
SANTORO GRAZIA 14 2.93%
SOTTILE CONCETTA 27 5.65%
Lista: PERIFERIE AL CENTRO, Voti di lista: 319
BARRESE BRUNA 12 5.8%
BATTISTA LUCA 36 17.39%
CARBONE EBONY 16 7.73%
CARLUCCI ELEONORA 4 1.93%
CAROVIGNO GIUSEPPE 7 3.38%
CECI CRISTINA 1 0.48%
DE MARCO ROBERTA 16 7.73%
DE SANTIS MATTEO 9 4.35%
GENTILE MONICA 11 5.31%
GIUSTO FABIOLA 18
LINCESSO CHIARA 5
GRASSI LORIS 4
LOMARTIRE MARIO 0
LEZZOCHE FRANCESCO 8
MELEDANDRI DOMENICO 2
PASSIATORE EMILIANO 31
PASTORE TERESA 3
PREITE DAVIDE 4
BOBOLIN RODICA LUMINITA 5
RUSSO RENATO 0
TOMASICCHIO MARCO 15
RUSSO MARIA 0
CASTALDO FRANCA ROSALBA 0
BRIGANTI COSIMO 0
MARRA STEFANIA 0