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Taranto, tutte le preferenze ai candidati consiglieri
Elezioni 2022

Elezioni Amministrative 2022 – Risultati in Puglia

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Taranto, tutte le preferenze ai candidati consiglieri

Giu 14, 2022
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TARANTO- Ecco le preferenze ai candidati consiglieri delle liste a sostegno di Rinaldo Melucci (sindaco per il secondo mandato), Luigi Abbate, Vincenzo Musillo e Massimo Battista.

Lista: PARTITO DEMOCRATICO, voti di lista: 15282

AZZARO GIOVANNI detto GIANNI   1075     7.35%

BARBALINARDO GIOVANNI BATTISTA detto BARBA     237             1.62%

BLE’ GAETANO         183       1.25%

BOSHNJAKU FATBARDHA detta BIANCA   556       3.8%

BRUNETTI RAFFAELE detto RAFFAELE      220       1.5%

CANNATA ANGELO  270       1.84%

CONVERTINO GIUSEPPE      167       1.14%

D’ARCANGELO PATRIZIA detta PATTI        95        0.65%

DE MARTINO MICHELE       560       3.83%

DEVITO MARILENA  358       2.45%

DENARO GIULIA       74        0.51%

DI GREGORIO VINCENZO detto ENZO         1932     13.2%

DI TODARO EMANUELE      546       3.73%

FUGGETTI CLAUDIO            177       1.21%

GALLUZZO CARMELA detta CARMEN        407       2.78%

LABILE ANNALAURA          77        0.53%

LIVIANO – D’ARCANGELO GIOVANNI detto GIANNI         1248             8.53%

LONOCE LUCIO        1623     11.09%

LUCARELLA TOMMASO detto TOMMY      167       1.14%

MIGNOLO PATRIZIA            682       4.66%

NOCI ANTONIO         148       1.01%

PANUNZIO BARBARA          394       2.69%

PAPA VALERIO         610       4.17%

PASSIATORE ANNUNZIATA detta TINA      28        0.19%

PONTRELLI SABRINA          357       2.44%

PULPO CORINA         254       1.74%

RESSA CATALDA detta ALDA          347       2.37%

TARTAGLIA GIOVANNI detto GIANNI         397       2.71%

VERNILE COSIMA LUCIA detta MIMMA     26        0.18%

VIGGIANO FRANCESCA detta VIGGIANI    944       6.45%

ZACCHEO CISBERTO           435       2.97%

ZORIACO ALESSANDRO      41        0.28%

Lista: AUTONOMI E PARTITE IVA, Voti di lista: 229

ALBANO COSIMO     1          0.5%

BATTISTA VITO        0          0%

BISIGNANO SERENA 0          0%

CAIAZZO ROSARIO GIOVANNI       1          0.5%

CALO’ GIOVANNI      30        14.93%

CASCIONE ALFREDO           0          0%

DE BIASE GIUSEPPE 3          1.49%

de GREGORIO FABIO 32        15.92%

DE FLORIO COSIMO 25        12.44%

DE PACE KATIA        14        6.97%

DEL VECCHIO GIORGIO       31        15.42%

DI LEO ANTONIETTA           1          0.5%

FORTUNATO VERONICA     5          2.49%

GRECO TAMARA      0          0%

INERTE VALENTINA 0          0%

INGLESE DANIEL      0          0%

LUPOLI FERUZA       1          0.5%

MANGIERI ALESSANDRA    3          1.49%

MOCCIA LEONARDO           0          0%

MONTELEONE SILVANA     12        5.97%

MUGNAINI PATRIZIA           4          1.99%

NACCI ANTONIO      1          0.5%

OLIVA KATIA MARIA          27        13.43%

PACE COSIMO           0          0%

PADOVANO VALENTINO     0          0%

PENNELLA FEDERICA          5          2.49%

RAGONE LEOPOLDO            4          1.99%

RIZZI COSIMO           0          0%

RIZZI ROSSELLA       1          0.5%

TAMBORRINO VINCENZO   0          0%

TURI TERESA            0          0%

SCHIRONE ROBERTO           0          0%

Lista: TARANTO POPOLARE, Voti di lista: 2924

AGRUSTI VITO LUIGI           397       12.21%

AIELLO ARIANNA    113       3.47%

ANACLERIO VITO     254       7.81%

BAVILA DOMENICO 59        1.81%

CALABRESE COSIMO           300       9.23%

CARUSO EMANUELE detto VALERIO          4          0.12%

CAPOZZA ALESSANDRA     34        1.05%

CONVERTINO PATRIZIA      41        1.26%

DI DONATO SAVINO 5          0.15%

FANIGLIULO IVANA 213       6.55%

FELLE ANGELA         28        0.86%

LABRIOLA VINCENZO         55        1.69%

LOPERFIDO TIBERIO            52        1.6%

LO PAPA ERIKA        28        0.86%

LO PINTO FLAVIO     0          0%

MAGGIO MILENA     37        1.14%

MALAGNINI NICOLA           18        0.55%

MANCINI ILARIA      28        0.86%

MAZZARIELLO MICHELE    520       15.99%

NUZZO MATTIA        15        0.46%

PETROSINO DANIELE           327       10.06%

RESTA MICHELE       78        2.4%

RIZZO CATERINA     27        0.83%

SCARPIELLO VINCENZA     26        0.8%

SOLFRIZZI PALMA   113       3.47%

STASI GIUSEPPE detto ROCCO         363       11.16%

TEDESCO MICHELE  8          0.25%

TROCINO MARIA      12        0.37%

VOZZA MARIA          63        1.94%

VULNEROSO NICOLA          17        0.52%

ZERMO CONCETTA  17        0.52%

Lista: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO, Voti di lista: 2254

ANTONUCCI ROSANNA       13        0.48%

ARZENI GABRIELLA 88        3.27%

BAILARDI FRANCESCO detto CICCIO         83        3.08%

BATTISTA MARIKA  64        2.38%

BOVENGA ROBERTO           23        0.85%

CARATI ANNAMARIA          46        1.71%

CASTRONOVI PIETRO PAOLO detto PAOLO           534      19.84%

CAUSI NICOLA          80        2.97%

D’ANDRIA IMMACOLATA detta PAMELA   12        0.45%

DE STEFANO MARIA CRISTINA detta CRISTINA    42        1.56%

DI GIORGIO DANIELA          14        0.52%

DI SANTO LAURA     149       5.53%

DISTEFANO MARIA PIA       19        0.71%

D’INCESSO ANTONIO           13        0.48%

FAGO EMANUELE     16        0.59%

FRASCELLA ANGELO          71        2.64%

LEONE GIULIO          85        3.16%

MARINI REMO          184       6.84%

MASTROCINQUE MARIA ROSARIA detta LOREDANA      86             3.19%

MATTIA SALVATORE          103       3.83%

MERICO DANIELA    61        2.27%

PANTILE STEFANIA  61        2.27%

PENTASSUGLIA MARIA ALESSIA detta ALESSIA   2          0.07%

PERRINI FEDERICO  38        1.41%

PETRALIA MICHELA            41        1.52%

POTENZA MARIA detta CONCITA    25        0.93%

RIZZO ORLANDO      121       4.49%

RUGGIERO EDMONDO         315       11.7%

RUSSO ANNA detta CATERINA        113       4.2%

SADDI EFISIO 145      5.39%

SPINELLI GIUSEPPE  16        0.59%

TANZARELLA GIUSEPPE     29        1.08%

Lista: CON TARANTO, Voti di lista: 5243

BITETTI PIETRO detto PIERO            1512     24.31%

CAMPAGNA FIORELLA        80        1.29%

CAROLA MARIA ANTONIETTA       33        0.53%

CATALDINO GIOVANNI detto GIANNI        158       2.54%

DANESE ELISABETTA          36        0.58%

D’ARCANGELO ELENA         127       2.04%

FICOCELLI GABRIELLA       469       7.54%

FORNARO STEFANIA           686       11.03%

FUNIATI CLAUDIA   51        0.82%

GARGARO GIOVANNI          5          0.08%

GUARINI KATIUSCIA           17        0.27%

GUTTAGLIERE GIUSEPPE GIOVANNI        244       3.92%

LANZO MARIA          45        0.72%

LATTE ROSSELLA     104       1.67%

MANDESE ANTONIO 85        1.37%

MAZZARANO STEFANIA     29        0.47%

MELE VITTORIO       543       8.73%

MONFREDI FRANCESCO      360       5.79%

MORETTI FEDELE     305       4.9%

NATALE TERESA detta TEA  99        1.59%

NITTI ANTONIO        12        0.19%

OTTAIANO TIZIANA DAMIANA      27        0.43%

PALAZZO ANGELO detto LINO         42        0.68%

PALAZZO ROBERTO 18        0.29%

PERELLI DOMENICO 93        1.5%

PORTACCI FRANCESCA       104       1.67%

SACCO DANIELE       69        1.11%

SOLFRIZZI ANNA      57        0.92%

SPINALI LORENA      100       1.61%

TASSIELLO BEATRICE         126       2.03%

VENTRUTI PIETRO    170       2.73%

VOZZA MASSIMO     413       6.64%

Lista: PIU’ CENTROSINISTRA, Voti di lista: 4221

ALBANO DAVIDE     67        1.35%

ALFIERI CATALDO detto ALDO       166       3.33%

AMATI CHIARA        93        1.87%

CAVALLO GIUSEPPE detto PEPPE    76        1.53%

D’ANDRIA DARIO     172       3.46%

IRPINIA FRANCESCA           180       3.62%

LA GIOIA OSCAR      203       4.08%

LA NEVE DONATO   141       2.83%

LARUCCIA VITO MARIO      131       2.63%

LO MUZIO GOFFREDO         536       10.77%

LONGO GIULIANO    66        1.33%

LOTTA CIRO  22        0.44%

MANNARA MEDEA   9          0.18%

MICELI GIUSEPPE     131       2.63%

NAPPI GIOVANNI      186       3.74%

NIGRO IVANA           134       2.69%

PANZANO STEFANO 259       5.2%

PIGNATALE MARIA detta MICHELA            13        0.26%

PITTACCIO ELENA detta ELENA      586       11.77%

POLLICORO GIOVANNI detto GIANPAOLO 206       4.14%

PORTACCI ANNA      62        1.25%

RISO MARIA IMMACOLATA detta LUANA 377       7.57%

RISOLVO VINCENZO detto ENZO     165       3.31%

RIZZARDO MARIA    128       2.57%

RUSSO RAFFAELE    183       3.68%

SARDELLA FRANCESCO      43        0.86%

SCORZA FILIPPO detto FILIPPO        341       6.85%

SEMERARO LOREDANA      42        0.84%

SERRA MARIA detta LETIZIA           100       2.01%

TRIANNI ANTONIO   58        1.17%

VERGALLO FRANCO            70        1.41%

VITTI ADDOLORATA detta ADA      32        0.64%

Lista: MOVIMENTO 5 STELLE, Voti di lista: 3316

PATRONELLI GIOVANNI     398       14.34%

ALBANESE DANILO 9          0.32%

ALTOMARE NICOLETTA detta NICLA         40        1.44%

ANTONAZZI CRISTIANO      52        1.87%

BLASI DAVIDE          23        0.83%

CALAFATI CATERINA          23        0.83%

CARRA DONATO      40        1.44%

CHIOCCHIA SIMONE 10        0.36%

CRISTELLO RICCARDO       74        2.67%

DE GREGORIO CARMINE detto NELLO       145       5.22%

DI GIORGIO MICHELE          58        2.09%

DILETTO ALFONSINA          24        0.86%

FALCO ALESSANDRA          49        1.77%

FERRETTI DONATO  23        0.83%

LENTI FABIANA        31        1.12%

LUPPINO MARIA detta MARY          438       15.78%

MARAGLINO MISCIAGNA MAURIZIO detto MARAGLINO           20             0.72%

MASTROROSA ANTONIO     21        0.76%

MONTANINO MARIKA         62        2.23%

NETTI ANNA MARIA 134       4.83%

ODONE MARIO         412       14.84%

PELUSO ERIKA          69        2.49%

PIEPOLI COSIMO detto MIMMO       6          0.22%

PIRELLI BARBARA   35        1.26%

ROSSI MARIA detta MIRIANA          30        1.08%

SABATELLI SABRINA          54        1.95%

SARTORIO CINZIA    11        0.4%

SAVARESE GERMANO         15        0.54%

SEBASTIO LAURA    248       8.93%

STANO GREGORIO   147       5.3%

TANGREDI LUCA      63        2.27%

ZACCARIA MARIA   12        0.43%

Lista: EUROPA VERDE, Voti di lista: 2567

MARTI FABIANO      686       24.57%

BALDO ELIANA        144       5.16%

BASILE GABRIELE    7          0.25%

CAPPELLUCCIO GIUSEPPE detto PEPPE      4          0.14%

CAPUTO IOLANDA   36        1.29%

CARAMIA PIETRO     2          0.07%

CESARIA SERENA     109       3.9%

CUSCELA ERICA       12        0.43%

DE VIETRO MASSIMO          35        1.25%

DEL VECCHIO MARCO        93        3.33%

ESPOSITO SANDRO  363       13%

FAGO PAOLA 43        1.54%

FASANO GIOVANNI  9          0.32%

FRANCHINO ALFREDO        16        0.57%

FUMARULO ANNAMARIA   17        0.61%

GRAVAME FULVIA   133       4.76%

LANZA MARINA       169       6.05%

LECCE NUNZIA         28        1%

LENTI ANTONIO       364       13.04%

MARZULLI ANGELA 17        0.61%

MILLARTE FABIO     29        1.04%

MONTELEONE KATIA          26        0.93%

PISANI BARBARA     9          0.32%

REGA ANDREA         73        2.61%

RICCI ILARIA 21        0.75%

RUGGIERO LEONARDA detta LEA   6          0.21%

SANSEVRINO CATERINA detta KATIA        32        1.15%

SIGNORELLI LUCA   70        2.51%

SUMMA LUCIA         22        0.79%

TALAMO ANTONIO detto ANTONELLO      14        0.5%

TODARO SAVERIO   132       4.73%

TROVATO RAFFAELLA        71        2.54%

Lista: TARANTO 2030, Voti di lista: 4881

ALBANI EMIDIO       289       4.8%

BELLETTI MARA ANTONIETTA      141       2.34%

CAFORIO SILVIO       47        0.78%

CARELLI MARIA detta MARICA       157       2.61%

CAUSARANO MARINA         64        1.06%

CONTI ALFREDO LUIGI detto CONTE          195       3.24%

CORCELLA FRANCESCO     66        1.1%

D’ALBA FRANCESCO           50        0.83%

ILLIANO FILIPPO      609       10.12%

LEMMA LUCIO          275       4.57%

LUPO GINA    553      9.19%

LUSSOSO ANGELICA detta LUSSUOSO       1177     19.57%

MANFUSO FRANCESCO       94        1.56%

MELUCCI PAOLA      72        1.2%

MINOSA COSIMO      2          0.03%

MONTELEONE GIOVANNI   63        1.05%

NISI CLAUDIA           122       2.03%

ORLANDO WILLIAM 43        0.71%

PASTORE MASSIMO 38        0.63%

POZZESSERE ANGELO         78        1.3%

PULPITO VINCENZO 11        0.18%

QUERO VANESSA     15        0.25%

RESTA LUANA          18        0.3%

RUGGIERI MADDALENA     16        0.27%

SERIO VITO FEDERICO FORTUNATO         29        0.48%

SIMEONE COSIMO    40        0.67%

TENNA FLAVIO         97        1.61%

TORTORELLA GIACINTO     107       1.78%

TRIBBIA ADRIANO   1308     21.75%

TURI GIULIO  73        1.21%

TURNONE PIERLUCA           127       2.11%

URGO ELISABETTA  39        0.65%

Totale Preferenze         6015     100%

Lista: TARANTO MEDITERRANEA, Voti di lista: 3453

ABBRACCIAVENTO CATALDO       164       5.16%

AYR LUIGI     61        1.92%

ALBANO GIOVANNI 18        0.57%

BELLOCCHIO PATRIZIA       16        0.5%

BOCCANFUSO MICAELA     18        0.57%

BUCCI VALENTINA  19        0.6%

CALIANDRO GIOVANNI      78        2.45%

COLAPIETRO MARIA VITTORIA     96        3.02%

CONFORTI ROSARIA detta ROSSELLA        229       7.21%

CRISANTI VITO         67        2.11%

D’AGOSTINO GIUSEPPE       93        2.93%

D’AMBROSIO DANIELE        199       6.26%

DE FEIS GUGLIELMO           298       9.38%

DE FLORIO TIZIANA 16        0.5%

DE GREGORIO LUCIANO     281       8.84%

DI MARTINO COSIMO          87        2.74%

D’INGEO MARCELLO detto STRAUSS          1          0.03%

FONZINO ANGELO   7          0.22%

GALEONE FEDERICO           42        1.32%

LINCESSO RICCARDO          121       3.81%

ORTINO MARIO        79        2.49%

PALOMBO GIANLUCA         50        1.57%

PATANO MICHELE   397       12.49%

PIZZOLLA ILARIA     133       4.19%

RUSSI ROSANNA      47        1.48%

SASSO ARCANGELA 1          0.03%

SEBASTIO FEDERICA           34        1.07%

SIRAGUSA GIUSEPPE           65        2.05%

SOLFRIZZI IDA          94        2.96%

SORRENTI ANTONIO            60        1.89%

VARRIALE ROLANDO          108       3.4%

ZELLA ANTONELLA 199       6.26%

Totale Preferenze         3178     100%

Lista: TARANTO CREA, Voti di lista: 5356

MANZULLI FABRIZIO          669       9.92%

ALESSANDRINI ANTONELLA          120       1.78%

BASILE SIMONE        60        0.89%

BATTISTA GIORGIA 19        0.28%

BRITTANNICO FRANCESCO            35        0.52%

CAPRIULO CHIARA  429       6.36%

CIFARELLI VERONICA         7          0.1%

CONTRARIO LUCA   546       8.09%

COTUGNO COSIMO detto MIMMO   241       3.57%

D’ANGIULLI ARTURO          251       3.72%

DE BARTOLOMEO COSIMO detto MIMMO 23        0.34%

DE CESARE MARCELLO      122       1.81%

DE LEONARDIS GIUSEPPE   56        0.83%

DE SIATI MICHELE   137       2.03%

DONVITO MARIA detta STELLA       37        0.55%

FIUSCO GIUSEPPE     680       10.08%

FRAGNELLI ANGELA MARIA          25        0.37%

GALLO YLENIA         275       4.08%

GIANNICO GIUSEPPE           223       3.31%

GRASSI TIZIANA       177       2.62%

GUARINO GIOVANNI           93        1.38%

LICCIARDELLO GIUSEPPE detto PINO         280       4.15%

LOCONTE GIUSEPPE detto PINO      89        1.32%

MARRAFFA GRETA  184       2.73%

MARZO LUCIA detta GIADA 9          0.13%

MASTROVITO SERENA        45        0.67%

MINZERA COSIMO detto MIMMO    467       6.92%

PETARO STEFANIA   406       6.02%

PETROSILLO DESIREE          445       6.6%

SIMONE MICHELE detto FABIO        17        0.25%

TAGARIELLO PAOLA           395       5.86%

TEMPESTA MARIA detta MARIELLA           184       2.73%

Lista: PARTITO MERIDIONALISTA, Voti di lista: 71

FONTANA GIUSEPPE            2          28.57%

LADISA MICHELE     0          0%

SABATO MARIAGABRIELLA           0          0%

RENNA ROCCO MICHELE    1          14.29%

DE MARINO ANNA   0          0%

PICCIARIELLO GIUSEPPE    0          0%

FILIPPONIO MICHELE          0          0%

CIRESE ANTONELLA            0          0%

MASSARO ROBERTO           0          0%

SANO CATERINA      1          14.29%

BENEDETTO FRANCESCO   0          0%

ZULLINO ANGELO DANILO 0          0%

CORNACCHIA NICOLA        0          0%

BARBONE MARILENA         0          0%

DISANTO GIANDONATO      0          0%

DEL RE GIANFRANCO TIZIANO      0          0%

DE ROBERTIS GRAZIANO    0          0%

GRECO PAOLO          0          0%

GIANNELLI PASQUALE        0          0%

MARTIRADONNA ONOFRIO            1          14.29%

ANACLERIO LUCIA  0          0%

MASELLI NICOLA     0          0%

MATERA LUISA        0          0%

ORABONA VITTORIO           0          0%

GAUDIOSO TERESA  0          0%

RUTIGLIANO SABINO          0          0%

NAPOLETANO FRANCESCA 0          0%

LOLIVA MARIA ANGELA     1          14.29%

GOLISCIANO CARMINE       1          14.29%

Lista: TARANTO SENZA I.L.V.A., Voti di lista: 2346

CAMARRETTA ALESSANDRA         44        3.25%

CIRACI FABRIZIO detto ABBATE     35        2.58%

ROSSI MARIAGRAZIA          13        0.96%

GIULIANO COSIMO detto MIMMO   97        7.16%

VARLARO GIUSEPPE            28        2.07%

COPPOLA GRETA      27        1.99%

ARCIUOLO CARLO   14        1.03%

VALENTINI CATALDO detto ALDO  22        1.62%

BATTISTA RITA        84        6.2%

TOCCI PASQUALE     37        2.73%

ARCURI MARIA GABRIELLA          134       9.9%

LOSITO IRENE           22        1.62%

D’ANDRIA ANTONELLA       29        2.14%

ROBERTI ANGELO    65        4.8%

PIZZOLANTE GIOVANNA detta GIANNA    24        1.77%

D’ANDRIA GIOVANNI detto GIANNI            6          0.44%

NINNI GIOVANNI detto VANNI        69        5.1%

SCHIEDI ALDO          165       12.19%

GALLO COSIMO DAMIANO 17        1.26%

D’ORSI JENNIFER      32        2.36%

PANARITI UGO FEDELE       34        2.51%

BRUNA GIUSEPPE detto PEPPE         29        2.14%

LEOMANNI PIERINO detto PIERO     20        1.48%

MELPIGNANO FRANCESCO 47        3.47%

COPPOLA ROSA detta ROSSELLA    16        1.18%

PARISI MICHELE       20        1.48%

TANESE MARCO       2          0.15%

BOCCUNI CORNELIA detta LOREDANA      3          0.22%

ANCONA MASSIMO  11        0.81%

RECCHIA ADRIANO 144       10.64%

COTIMBO MASSIMO detto COTI      36        2.66%

BASILE VINCENZO detto ENZO        28        2.07%

Lista: TARANTO NEXT GENERATION, Voti di lista: 309

CASTELLANO GIUSEPPE     6          3.53%

ACCIARO GIUSEPPE 0          0%

RUGGIERI DANILO   2          1.18%

DE PACE GIROLAMO           3          1.76%

GUARINI CATALDO  10        5.88%

FIORE GIOVANNI      0          0%

SALTALAMACCHIA DENIS  52        30.59%

QUERO VIRGILIO      11        6.47%

D’ORIA PIERO            4          2.35%

CARDONE GIUSEPPE            32        18.82%

D’ANDRIA FRANCESCO       2          1.18%

VAGALI VITO            10        5.88%

di LIDDO MAURO      5          2.94%

CODA FRANCESCO  5          2.94%

DI MARIA ROSALIA  0          0%

NEGOZIO RAFFAELLA         1          0.59%

DELL’ANNA PAOLA  0          0%

LO BARCO MELANIA           19        11.18%

CODA FLORIANA      3          1.76%

LOPAPA SARA          2          1.18%

QUIDELLO ELENA    0          0%

BASILE MARIA         1          0.59%

GRECO FABIOLA      0          0%

BASILE GIOVANNI   0          0%

DE FILIPPIS VINCENZA        2          1.18%

Lista: LEGA D’AZIONE MERIDIONALE, Voti di lista: 865

D’ERI FRANCESCO    245       44.71%

CITO ANTONELLA    43        7.85%

CITO MARIO  40        7.3%

ABBAMONTE VITA MARIA 43        7.85%

FESTA GIANNI FRANCO PAOLO     14        2.55%

MAZZA LUCIA          7          1.28%

CARBONE ALESSANDRO     12        2.19%

IANNIBELLO MARILENA     21        3.83%

DRAGONE DANIELE 10        1.82%

VOZZA ANGELA       12        2.19%

CARDELLICCHIO ROBERTO           13        2.37%

DE BELLIS AURORA 1          0.18%

LAEZZA MARCELLO 7          1.28%

GALEANDRO RITA   15        2.74%

PISANELLI COSIMO  6          1.09%

ANDRISANI COSIMA 2          0.36%

TROITO BERARDINO           19        3.47%

CARELLI GIUSEPPE  7          1.28%

BASILE CHRISTIAN  7          1.28%

LATORRE CHRISTIAN          1          0.18%

STANISCI DANIELE  0          0%

RUGGIERO PIETRO   1          0.18%

ZIZZARI FABIO         22        4.01%

Lista: PATTO POPOLARE, Voti di lista: 7151

BOCCUNI FRANCESCO        262       3.22%

ARMIENTI BEATRICE           41        0.5%

BASI FRANCESCO detto FRANCO    132       1.62%

BENNARDO URSULA           31        0.38%

BRIGANTI FABIO      37        0.45%

CALABRETTI PIERDAVIDE  13        0.16%

CANTORO STEFANIA           72        0.89%

CAPUTO STADIO YLENIA    16        0.2%

CASULA CARMELA detta CARMEN 904       11.12%

CAZZETTA MASSIMILIANO 25        0.31%

CINQUEPALMI DANIELA detta DEBORAH  272       3.34%

CINTO MADDALENA detta MILENA 352       4.33%

COSA FRANCESCO   579       7.12%

D’ANDRIA PAOLA     84        1.03%

DE VITA APOLLONIA detta JOLE     38        0.47%

D’ERRICO FRANCESCO        485       5.96%

DINOI MARIO 362      4.45%

FESTINANTE COSIMO detto MIMMO           601       7.39%

FRANCAVILLA ANNAMARIA         109       1.34%

FUGGETTI CATALDO detto ALDO   253       3.11%

GIANNICO DOMENICO        39        0.48%

LA RAGIONE MARIO            47        0.58%

LESSA GIUSEPPE detto PINO 420       5.16%

LICATA AMALIA      102       1.25%

MARANGELLA GIUSEPPE    42        0.52%

PERNO MARIATERESA detta TERESA         256       3.15%

PELLA IOLANDA      175       2.15%

PULPO MARIO           472       5.8%

SIMILI FEDERICA     249       3.06%

SUSCO ELIA   34        0.42%

ZINGARELLO FILOMENA detta FILLY         56        0.69%

STELLATO MASSIMILIANO 1572     19.33%

Lista: FRATELLI D’ITALIA, Voti di lista: 5322

ANTONUCCI GRAZIANA      38        0.68%

BASILE NICOLA        93        1.65%

BOCCUNI TAMARA  96        1.71%

BUONOMO ANNAMARIA    14        0.25%

CIRCOSTA ALFREDO           72        1.28%

COFANO GIORGIA    89        1.58%

COSTANZO MARCO 27        0.48%

D’ANDO’ GIUSEPPE   5          0.09%

DINOI FABIO 192      3.41%

FALLONE GIACINTO 202       3.59%

IACOBBI LORENZO  35        0.62%

LAVECCHIA ANNITA           320       5.69%

LEOPARDI FERNANDA detta ROSY 31        0.55%

MILLARTE EMANUELE        107       1.9%

MUSCIACCHIO MARIA        38        0.68%

MUZZIOLI MONIA    4          0.07%

OLIVA EMANUELE   16        0.28%

PERCOLLA MATILDE           544       9.67%

PERRONE ANNA       126       2.24%

PIGNATALE DORIANA         43        0.76%

PIGNATELLI DANIELA         17        0.3%

PISCOPIELLO ORESTE          79        1.4%

RENNA CATALDO detto ALDO         588       10.46%

ROCCHETTO PAMELA         67        1.19%

SALLUSTIO ALESSANDRO  102       1.81%

SCIALPI LUIGI           20        0.36%

SPERANZA EGIDIO   78        1.39%

STOLA ROSA 13        0.23%

TOCCI ANNA STELLA          2          0.04%

TOSCANO TIZIANA   772       13.73%

VIETRI GIAMPAOLO 1348     23.97%

VITANZA FRANCESCO        446       7.93%

Lista: NOI CON L’ITALIA, Voti di lista: 423

D’ALCONZO VINCENZO       39        9.24%

ALOTA PAOLO          22        5.21%

ALTAVILLA VIVIANA          28        6.64%

BASILE ROBERTO     11        2.61%

BENCIVENGA ELENA           6          1.42%

CADAU ADELINA     16        3.79%

CHIARELLI VINCENZO        21        4.98%

CIANCIARUSO ANTONELLA           36        8.53%

DE ROSA FRANCESCO         4          0.95%

DE SIMONE CINZIA  3          0.71%

DI LEO DONATO       24        5.69%

DI MATTIA PAOLO   5          1.18%

ESPOSITO FRANCESCA        6          1.42%

FISCHIETTI ANTONIO          21        4.98%

FRANCHI ANDREA   8          1.9%

GALEANDRO CARMEN        25        5.92%

MANCINI MASSIMO 119       28.2%

MARUCCIA COSIMO 9          2.13%

MATERA GAETANO detto MASSIMO          1          0.24%

MOSCA ANTONIA     6          1.42%

PIACENZA MARIA    3          0.71%

TARDIOTA SIMONE  6          1.42%

CALCULLI ANTONIO            3          0.71%

Lista: MOVIMENTO SPORTIVO, Voti di lista: 484

LAMPASONA ANNA TERESA          78        15.82%

VELLUCCI-TOCCAGINO LUIGI       10        2.03%

CIRACI ANTONELLO            16        3.25%

ORLANDO MASSIMO           73        14.81%

RICCHIUTI DAVIDE  9          1.83%

CASSANO MASSIMO 11        2.23%

STEFANELLI GIULIA 59        11.97%

GIANNICO FABRIZIO           5          1.01%

PIGNATELLI SANDRA          5          1.01%

DICONE ISABELLA   9          1.83%

MORRONE GIUSEPPE           8          1.62%

CAVA MIRIANA        0          0%

GATTO ENRICO        23        4.67%

LESANDRINO FRANCESCO 5          1.01%

REALE LORENZO      11        2.23%

MANCINO FEDERICO           15        3.04%

LEOGRANDE JESSICA          9          1.83%

PALMISANO ANDREA          14        2.84%

LOPRETE DONATO   35        7.1%

COLETTA ILARIA     10        2.03%

LASORELLA NICOLA GIOVANNI    1          0.2%

MATTIOLI TEODORA           10        2.03%

RUTIGLIANO GIOVANNI     4          0.81%

MIGNOGNA ALESSANDRO  1          0.2%

SISTO ETTORE MARCO        4          0.81%

RUGOLO ANTONIO   11        2.23%

LO SCIALPO ALESSIO          18        3.65%

CROCICCHIO DAVIDE          10        2.03%

MONTINARI SIMONA           19        3.85%

LOBELLO MORENA  0          0%

VENTRELLI GIACOMO         9          1.83%

DI IORIO MAFALDINA         1          0.2%

Lista: INSIEME, Voti di lista: 64

ALFANO ALFONSO   5          11.11%

NAPPI GABRIELE      0          0%

GRASSO GIANCARLO          8          17.78%

DE SANTIS CESARE  23        51.11%

MONACO PIERLUIGI 0          0%

MEROLLA ANNA      0          0%

ZIGRINO VANDA      2          4.44%

BOCCUNI DARIO      0          0%

D’ERRICO SAVERIO  1          2.22%

GRECO ROBERTO     0          0%

PIGNATALE GIUSEPPE         3          6.67%

MONTANARO COSIMO        0          0%

LEONE NICOLA         2          4.44%

ABBATTISTA COSIMA         0          0%

LOCOROTONDO ANTONIA  0          0%

D’ARCANGELO ANNA         0          0%

GRAVINA ANNA RITA         0          0%

PIGNATELLI NICOLETTA     1          2.22%

LEONE FRANCO        0          0%

GIANNESE THOMAS 0          0%

GIORGINO FRANCESCO PIO            0          0%

Lista: FORZA ITALIA, Voti di lista: 3354

ARCURI BUONAFEDE detto DINO    13        0.38%

CAIAZZO GIOVANNA          23        0.67%

CAMASSA MARIA ROSARIA           16        0.47%

CAPOBIANCO CLAUDIO      146       4.27%

CAROLI SPARTACO  42        1.23%

CATAPANO MARIO  54        1.58%

CELLAMARE GIROLAMO    76        2.22%

CICALA MARIA GIUSEPPINA          16        0.47%

CRISAFI LINA detta GILDA   10        0.29%

D’ARCANGELO STEFANIA   17        0.5%

DI CUIA MASSIMILIANO detto MASSIMO   1343     39.31%

DI PERSIO ALESSANDRO     177       5.18%

FAMA’ ALESSANDRO           29        0.85%

FRANCO MARIA detta MARIANNA  58        1.7%

FERRARA CLAUDIO 8          0.23%

FINA ELVIRA 46        1.35%

GRAVINA NICOLA    77        2.25%

LA SORSA MARIA     11        0.32%

LIGUORI ROSARIA   20        0.59%

LUCARELLA ANDREA         6          0.18%

MAIANO CATALDO detto DINO       54        1.58%

MOSCHETTI MARCO 1          0.03%

PACIFICO CATALDO 0          0%

QUATRARO VIOLA   52        1.52%

RANIERI SALVATORE          430       12.59%

RUBANO GIOVINA   14        0.41%

SANGIRARDI CLAUDIA       83        2.43%

SCARPATI SIMONA  70        2.05%

SOLITO FRANCESCO            7          0.2%

TASSO ANTONELLA 426       12.47%

TOMASICCHIO MONICA      29        0.85%

TRISCIUZZI ANGELA           62        1.81%

Lista: TARANTO DAVVERO, Voti di lista: 1294

ALFINO GIOIA           27        2.32%

BASILE ROSSELLA   16        1.37%

BISIGNANO VINCENZO        21        1.8%

BUONONATO ROSSANA      9          0.77%

CARBONE CARMINE 152       13.06%

CAVALLO GIOVANNA detta GIANNA         285       24.48%

CESTARI BRENDO    13        1.12%

CIACCIA SILVANO   127       10.91%

DECUIA FABIO          25        2.15%

DE PASQUALE CRISTINA     136       11.68%

DE SIO IACOPO         11        0.95%

GIORGINO GIOVANNA FAUSTA     23        1.98%

LO IACONO GIUSEPPE detto PEPPE  43        3.69%

MAGGIO ROBERTO  14        1.2%

MASSAFRA ANGELA            10        0.86%

MAZZA EMILIO         58        4.98%

MURIANNI FABRIZIO           9          0.77%

NAPOLITANO ALESSANDRO          10        0.86%

ORMOSO FRANCESCO         6          0.52%

PELUSO ALESSANDRO        5          0.43%

PUGLIESE MARCO    1          0.09%

SANNINO GENNARO 17        1.46%

SCARNERA ANGELA            25        2.15%

SCIALPI MARCELLA 68        5.84%

SEMERARO PATRIZIA          41        3.52%

SOLITO FRANCESCO            5          0.43%

VOZZA LUIGI 0          0%

DITRIZIO MATTEA   0          0%

CORNACCHIA CHIARA        0          0%

D’URSO SIMONA       2          0.17%

INTERMITE ANNA    5          0.43%

Lista: PRIMA L’ITALIA, Voti di lista: 2243

ADAMO FRANCESCO PAOLO          14        0.64%

ANGIULLI VITANTONIO      23        1.05%

BATTISTA FRANCESCO       618       28.18%

BELLONI ANNA MARIA       5          0.23%

BONO ANGELA         7          0.32%

DE BARTOLOMEO COSIMO 6          0.27%

DELSOLE VALENTINA         1          0.05%

FIORE MARIA            13        0.59%

GALASSO ATTILIO   51        2.33%

GRIECO CLAUDIA    158       7.2%

GUACCI FABRIZIO    72        3.28%

GULLOTTA ANTONELLA     14        0.64%

LA TORRE MANOLO 9          0.41%

MARINO’ DANIELA   56        2.55%

MARRESE DESY        1          0.05%

MARTIELLO ANNA detta LAURA     1          0.05%

MASSARO EMANUELA        1          0.05%

MELE IOLANDA        3          0.14%

NEGLIA MARIO detto GIULIANO     115       5.24%

PAGLIARULO MANUEL       10        0.46%

PASTORE GIOVANNI            11        0.5%

PELLITTA GIANLUCA          378       17.24%

POLLICORO VALENTINA     9          0.41%

PORTULANO ANGELA         19        0.87%

POTENZA GERARDO 0          0%

ROTOLO GIUSEPPE   0          0%

RUGGIERO LUCA      2          0.09%

TARDIOTA ANNA     13        0.59%

UNGARO GIOVANNI 547       24.94%

VARVAGLIONE TOMMASO 32        1.46%

VITALE ANDREA      0          0%

CANNIZZARO MONICA        4          0.18%

Lista: PATTO PER TARANTO, Voti di lista: 2786

FORNARO VINCENZO          78        2.3%

ATTANASIO MARIA GRAZIA ANGELA      9          0.27%

BRISCI SALVATORE 688       20.32%

CALIA CATALDO      7          0.21%

CANNONE ANTONINO detto TONY  523       15.45%

CODA FABRIZIA       163       4.82%

DE TUGLIE DANIELE            18        0.53%

DEL GIUDICE NICO  4          0.12%

DI MAIO CINZIA        0          0%

FATI DOMENICO       15        0.44%

FEDELE JESSICA       378       11.17%

GIANNINI VITO         92        2.72%

GIANNULLO ESTER  6          0.18%

LA GIOIA ANNA        28        0.83%

LECCESE MONICA    54        1.6%

LEZZI SONIA  12        0.35%

LUDOVICO PASQUALE        7          0.21%

MARTUCCI ROSA     1          0.03%

MARZELLA FABIO    3          0.09%

MEMMOLA MARIANNA detta MARIANNA VOICE 5          0.15%

MEROLA MARCO     103       3.04%

MONTICELLI MARIA detta MARIA GRAZIA           8          0.24%

NILO MARCO 519      15.33%

PICUNO MARIA DELIA         76        2.25%

POLIGNANO ANGELA          64        1.89%

SCARCIA ANTONIA  111       3.28%

SERAFINO CARMELA          2          0.06%

SILLETTI LAURA      61        1.8%

SUMA ROCCO           35        1.03%

UCCELLI FRANCESCA         162       4.79%

VALENTE ANTONIO 5          0.15%

ZOPPO FEDERICA     148       4.37%

Lista: TARANTO CITTA’ NORMALE, Voti di lista: 499

MIRABILE GIANMARIO       3          0.63%

ARGANO MATTEO    15        3.14%

AURELIO VINCENZA            7          1.46%

BARRESE ALESSANDRA      33        6.9%

BATTISTA SIMONA  26        5.44%

BELLISARIO GIOVANNA MARIAPIA          19        3.97%

BIFULCO ALAN         28        5.86%

BRANDI ALESSANDRO        45        9.41%

CASSOTTA PIETRO   11        2.3%

DEIDDA ALESSANDRO        14        2.93%

DINOIA ANGELO      6          1.26%

FERRERA CARMELO 8          1.67%

LABBRUZZO ANNA RITA    8          1.67%

LUCCHESE COSIMO 12        2.51%

MAGNATI ANNA       0          0%

MANCINI PAOLO EGIDIO     9          1.88%

MARRELLI NICOLA  23        4.81%

MARTINELLI COSIMO          11        2.3%

MELUCCI ELVIRA     0          0%

MILFA GIANLUCA    2          0.42%

MOTOLESE COSIMA 8          1.67%

MUSCIACCHIO COSIMO      23        4.81%

NOTARNICOLA ANGELO     31        6.49%

PERELLI MARGHERITA       0          0%

PILIEGO PIERO          47        9.83%

PRETE MARCO          1          0.21%

RAMBALDI ALESSANDRO   22        4.6%

RUSSO ERNESTO      20        4.18%

SALLUSTIO ARMANDO       5          1.05%

SANTORO GRAZIA   14        2.93%

SOTTILE CONCETTA 27        5.65%

Lista: PERIFERIE AL CENTRO, Voti di lista: 319

BARRESE BRUNA     12        5.8%

BATTISTA LUCA       36        17.39%

CARBONE EBONY    16        7.73%

CARLUCCI ELEONORA        4          1.93%

CAROVIGNO GIUSEPPE       7          3.38%

CECI CRISTINA         1          0.48%

DE MARCO ROBERTA          16        7.73%

DE SANTIS MATTEO 9          4.35%

GENTILE MONICA    11        5.31%

GIUSTO FABIOLA     18

LINCESSO CHIARA   5

GRASSI LORIS           4

LOMARTIRE MARIO 0

LEZZOCHE FRANCESCO      8

MELEDANDRI DOMENICO  2

PASSIATORE EMILIANO      31

PASTORE TERESA     3

PREITE DAVIDE        4

BOBOLIN RODICA LUMINITA         5

RUSSO RENATO        0

TOMASICCHIO MARCO       15

RUSSO MARIA          0

CASTALDO FRANCA ROSALBA      0

BRIGANTI COSIMO   0

MARRA STEFANIA    0

Autore

Web Journalist, nata e cresciuta a Mesagne (Brindisi) tra una parentesi a Lecce e una a Filadelfia (Usa). Premio LegalItria 2020 per il giornalismo d'inchiesta e l'impegno per l'antimafia nel sociale al Festival nazionale della Legalità. Ha costituito, con altre realtà cittadine, il presidio di Libera contro le mafie a Mesagne. Conduce in streaming la rubrica "In viaggio con..." con ospiti di respiro nazionale e la rubrica "Storie di mafia". CURIOSITA'. Ha un gatto tutto nero (Perla), uno tutto bianco (Leo) e quando ha capito che la vita è fatta anche di sfumature, ha adottato un micio tutto grigio (Toffee). Dopo circa tre anni nel gruppo Citynews, nella redazione nazionale Today.it e nelle locali BrindisiReport.it e LeccePrima.it, nel Gruppo Editoriale Distante è responsabile del sito AntennaSud.com per la Puglia e la Basilicata.

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